الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أسامة كمال: عدم إغلاق المجال الجوي لمصر يؤكد قراءتنا حجم الضربة الإيرانية

الإعلامي أسامة كمال
الإعلامي أسامة كمال

قال الإعلامي أسامة كمال، إن الدولة المصرية لم تغلق المجال الجوي لها كما يقول البعض، مشددًا على أنه لم يصدر أي قرار بغلق المجال الجوي على الإطلاق.

الحروب في الشرق الأوسط 

وأكد أسامة كمال، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي أم سي"، أن الحركة الجوية تعمل بشكل طبيعي للشرق والغرب، والرحلات التي تم تعليقها من قبل السلطات المصرية لم تكن بسبب الضربة الإيرانية على دولة الاحتلال الإسرائيلي ولكن بسبب غلق المطارات التي كانت متوجهة لها هذه الرحلات.

التوترات الأمنية بالمنطقة

ونوه بأن المطارات المصرية خلال الساعات الأخيرة رغم التوترات والهجمة الإيرانية لم تغلق واستمرت في العمل بشكل طبيعي، منوهًا بأن عدم غلق المجال الجوي لمصر يؤكد أن متخذ القرار والقائمين على اتخاذ القرار قرأوا حجم الضربة الإيرانية على إسرائيل جيدًا.

وأشار إلى أن الـ12 ساعة الماضية حدث بها الكثير من الأمور وكان هناك جنون هجمات سيبرانية حدث أمس، مشددًا على أنه كان هناك تعليق مهم لإعلامية كويتية بشأن الحدث، موضحًا أن الضربة الإيرانية تهدف لكسر تعنت نتنياهو ورسالة لإسرائيل بأنها لا شئ بدون أمريكا.

أسامة كمال الحرب في الشرق الأوسط مساء دى ام سى دي ام سي

الأكثر قراءة

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

تطبق من الغد.. مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

الحصة الأخيرة في سمد الشأن.. منخفض المطير يبتلع 9 طلاب في عمان (فيديو وصور)

جريمة تهز كرداسة.. مجرم يلتهم جسد "طالبة إعدادى" داخل شقته

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 بالتفصيل الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

نظرية (تزفير المطواة)!

محمود خليل

«ثقيف» ولعنة الخيانة

ماجد حبته

نتائج «الرد» الإيرانى

لواء.حمدى البطران

من حكايات الحملة الفرنسية

خالد حريب

ضربة إيران وهدنة غزة

إسراء شوقي

الهجوم الإيرانى على إسرائيل.. اختبار قدرات ورسائل للولايات المتحدة

د.أحمد الخميسى

حكايات الطب والأطباء

وائل لطفي

واحة اسمها مصر

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا اختارت إيران "المُسيرات" فى هجومها على إسرائيل؟

ما أهمية قاعدة "رامون" الإسرائيلية التى استهدفتها إيران؟

لماذا لم تستخدم إيران "حزب الله" فى الهجوم على إسرائيل؟