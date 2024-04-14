قائمة بيراميدز فى مواجهة المقاولون العرب غدًا فى الدورى

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة المقاولون العرب في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على المقاولون في الرابعة من مساء اليوم على استاد الجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

جاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر.

خط الدفاع: أحمد سامي- محمد الشيبي- محمد حمدي- أحمد فتحي- كريم حافظ- محمود مرعي.

خط الوسط: بلاتي توريه- رمضان صبحي- أحمد توفيق- محمد رضا بوبو- محمود صابر- محمود زلاكة- إبراهيم عادل- مصطفى فتحي- مهند لاشين- وليد الكرتي- إسلام عيسى.

خط الهجوم: فيستون ماييلي- دودو الجباس.

واستدعت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز للتحقيق في الواحدة ظهر غد الإثنين بسبب القضية المقامة بينه وبين حسين الشحات لاعب الأهلي.

بيراميدز يخوض مباراة في الرابعة عصر الغد أمام المقاولون العرب في بطولة الدوري.

استدعاء اللاعب للتحقيق بسبب القضية المقامة بينه وبين حسين الشحات لاعب الأهلي.

وكشف مصدر داخل نادي بيراميدز عن استيائهم الشديد بسبب استدعاء اللاعب للتحقيق في نفس يوم المباراة وقبلها بـ3 ساعات.

ويرغب مسئولو بيراميدز في تأجيل جلسة التحقيق لصعوبة خروج اللاعب من المعسكر قبل المباراة والعودة مرة أخرى، والأمر سيستغرق وقتا طويلًا إلى جانب تشتيت ذهن اللاعب قبل اللقاء خاصة أنه من الأعمدة الأساسية.

وأكد المستشار هاني بكري، محامي المغربي محمد الشيبي، الظهير الأيمن لنادي بيراميدز، أن اللاعب لن يتنازل عن حقه في استمرار قضيته ضد حسين الشحات لاعب الأهلي بسبب الواقعة التي حدثت في مباراة الفريقين بختام الدوري المصري وتعديه عليه.

الأزمة بين اللاعبين وقعت في نهاية مباراة الأهلي وبيراميدز في نهاية موسم 2022-2023، وأظهرت الكاميرات مقاطع فيديو للاعب الأهلي وهو يصفع ظهير بيراميدز على وجهه بعد نهاية اللقاء.

لجنة الانضباط عاقبت حسين الشحات بالإيقاف لمدة مباراتين ونفذ اللاعب العقوبة، بعدما تصالح اللاعبان بعد المباراة، ولكن الشيبي صعد الأمر ولجأ للقضاء المدني ورفع قضية ضد لاعب الأهلي، حددت لها المحكمة جلسة يوم 18 أبريل الجاري.