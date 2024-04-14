الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أطفال الدراما: أدوار مميزة وثقة أمام الكاميرا في مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان
مسلسلات رمضان

استضاف برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، المُذاع عبر فضائية “الحياة”، مجموعة من الأطفال الذين شاركوا في مسلسلات رمضان هذا العام، منهم "ليا سويدان" التي قامت بدور حبيبة ابنة أمير كرارة في مسلسل بيت الرفاعى.

وقالت ليا سويدان إنها تبلغ من العمر 9 سنوات وبيت الرفاعى ليس أول مسلسل لها، فقد شاركت في أعمال أخرى، مضيفة:"حاسة إنى قمت بالدور بشكل حلو وكان العمل سهل بالنسبة لي وأمى كانت بتحفظنى الدور وكنت بعرف المشهد بالليل وأنا بحفظ بسرعة".

كما استضافت البرنامج آدم عمرو، وكان ابن الفنانة صابرين في مسار اجبارى وكان اسمه زين وريمون توفيق في امبراطورية ميم، ومنذر مهران في مسلسل حق عرب الذى عمل في اكثر من عمل من قبل.

وقال آدم إنه بدأ العمل الفني وهو ابن 8 سنوات في الإعلانات والفاشيون وعمل في مسلسل مسار إجبارى وكانت المرة الأولى والعمل الأول بالنسبة له.

أما ريمون توفيق فأكد أنه بنفس شقاوة إمبراطورية ميم: “كنت واخد راحتى على الآخر في المسلسل وهذه المرة الأولى التي أشارك فيها في عمل فنى وكنت بعمل إعلانات من قبل”.

أما منذر مهران الذى شارك في حق عرب وجودر فقال: “كنت أول مرة أعمل دور شرير والناس كانت بتقولى انت شرير وكانت الشخصية جديدة ومختلفة أول مرة عملتها في مسلسل جودر”.

الأكثر قراءة

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

تطبق من الغد.. مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

الحصة الأخيرة في سمد الشأن.. منخفض المطير يبتلع 9 طلاب في عمان (فيديو وصور)

جريمة تهز كرداسة.. مجرم يلتهم جسد "طالبة إعدادى" داخل شقته

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 بالتفصيل الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

نظرية (تزفير المطواة)!

محمود خليل

«ثقيف» ولعنة الخيانة

ماجد حبته

نتائج «الرد» الإيرانى

لواء.حمدى البطران

من حكايات الحملة الفرنسية

خالد حريب

ضربة إيران وهدنة غزة

إسراء شوقي

الهجوم الإيرانى على إسرائيل.. اختبار قدرات ورسائل للولايات المتحدة

د.أحمد الخميسى

حكايات الطب والأطباء

وائل لطفي

واحة اسمها مصر

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا اختارت إيران "المُسيرات" فى هجومها على إسرائيل؟

ما أهمية قاعدة "رامون" الإسرائيلية التى استهدفتها إيران؟

لماذا لم تستخدم إيران "حزب الله" فى الهجوم على إسرائيل؟