الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الخارجية الروسية والبريطانية تدينان الهجوم الإيرانى على إسرائيل

الهجوم الإيراني
الهجوم الإيراني

أعلنت الخارجية الروسية أن وزيري خارجية روسيا وإيران يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.
وأضافت الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الإيراني أطلع لافروف على إجراءات رد إيران على استهداف إسرائيل قنصليتها في دمشق.


كما أفادت القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، أن وزير الخارجية البريطاني قال إنه ندد بأشد العبارات بهجوم إيران على إسرائيل في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني.


وقال رئيس المجلس الأوروبي، إن قادة مجموعة الدول السبع أدانوا بالإجماع الهجوم الإيراني غير المسبوق ضد إسرائيل.
وأضاف، خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب على جميع الأطراف ممارسة ضبط النفس، مرددًا: "سنواصل كل جهودنا للعمل على وقف التصعيد".

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