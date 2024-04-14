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حملة مكبرة لضبط مركبات التوك توك المخالفة بالمنوفية

حملة لضبط مركبات
حملة لضبط مركبات التوك توك بالمنوفية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء ووحدة مرور الشهداء بالمنوفية، الأحد، حملة مكبرة استهدفت تنظيم حركة المرور بالشوارع الرئيسية والحيوية بالمدينة وضبط مركبات التوك توك التي تسير عكس الاتجاه المقرر وتعوق حركة المرور.

كان على رأس الحملة الرائد عماد عبد السميع مدير وحدة المرور وطارق أبو حطب رئيس مدينة الشهداء، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من مركبات التوك توك المخالفة لحركة السير المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد رئيس المدينة تواصل الخروج بحملات لمتابعة حركة المرور بشوارع الشهداء لضبط حركة السير منعًا لحدوث اختناقات مرورية بالشوارع، مؤكدًا على عدم التهاون مع المخالفين.

حملات مرورية ضبط مركبات التوكتوك وحدة مرور الشهداء محافظة المنوفية مدينة الشهداء

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