انطلاق "اجتماعات الربيع 2024 لبنك وصندوق النقد الدوليين".. غدا

تنطلق غدًا الإثنين، اجتماعات الربيع 2024 للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي تستمر حتى يوم السبت الموافق 20 أبريل 2024.

وتهدف اجتماعات الربيع 2024 لكيفية التصدي للتحديات العالمية على نحو مباشر، بما في ذلك الحلول اللازمة لزيادة التمويل والمعرفة، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، والاستعداد والتأهب لمواجهة الأزمات في المستقبل.

كما تناقش الاجتماعات كيفية توفير الطاقة لإفريقيا، حيث يواجه أكثر من نصف مليار شخص في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء مخاطر عدم الحصول على الكهرباء بحلول عام 2030، ويعيش نحو 400 مليون منهم في بلدان تعاني من أوضاع هشاشة وصراع وعنف.

وفي أفريقيا إما سيتحقق الإنجاز بتوفير الطاقة للجميع أو سيحدث إخفاق في تحقيق هذا الهدف. وبدون الحصول على طاقة مستدامة بأسعار معقولة دون انقطاع، لن تحقق المنطقة تطلعاتها الإنمائية أو التحول الاقتصادي المنشود لانتشال الملايين من براثن الفقر.

وبدأت مجموعة البنك الدولي بالفعل بالتعاون مع الشركاء في بذل الجهود لتطبيق الحلول المالية والفنية المبتكرة الضرورية لتسريع توفير الكهرباء بمعدلات تفوق النمو السكاني.