بعد انتهاء شهر رمضان وإجازة العيد.. كيف تستعيد وزنك المثالي؟

يسعى العديد من المواطنين إلى استعادة وزنهم المثالي بعد انتهاء شهر رمضان وإجازة العيد وتناول العديد من الحلويات. ووفقًا لموقع الصحة العالمية، هناك العديد من النصائح لاستعادة الوزن المثالي، منها: شرب الماء؛ حيث يساعد شرب السوائل على إنقاص الوزن. يجب شرب كوب كبير من الماء قبل الوجبة مباشرة للشعور بالشبع بسرعة أكبر، كما أن شرب الماء يزيد من استهلاك السعرات الحرارية.

ومن الأشياء التي تساعد في استعادة الوزن المثالي أيضًا هي المضغ الجيد؛ حيث تبدأ عملية الهضم في الفم بالمضغ الجيد للطعام، مما يؤدي إلى تناول كمية أقل منه بعد فترة قصيرة بسبب شعور الشبع. كما أن النوم الكافي يلعب دورًا هامًا في استعادة الوزن المثالي؛ حيث وجد الباحثون أن قلة النوم تزيد من الرغبة في تناول الأطعمة الحلوة أو الدهنية، مما يمكن أن يقلل من نجاح عملية التخسيس.

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ومثلما يزيد الوزن عتد البعض يفقد البعض العديد من الوزن حسب طبيعة الجسم، في هذا السياق ترصد “الدستور” نصائح أيضًا لاستعادة وزنك بعد انتهاء شهر رمضان وإجازة العيد وهي كالتالي:

1_عدم شرب الماء قبل الوجبات لتجنب الشعور بالامتلاء.

2_محاولة تناول وجبة إضافية، وخاصة قبل النوم.

3_تناول الطعام ببطء.

4_تناول الطعام بشكل مجدول ومنتظم.

5_شرب الحليب الكامل الدسم لإرواء العطش هو طريقة بسيطة للحصول على المزيد من البروتينات والسعرات الحرارية عالية الجودة.

إضافة الكريمة للقهوة مما يزيد من السعرات الحرارية.

تناول الكرياتين لبناء العضلات.

تجنب التدخين.

تناول البروتينات قبل تناول الخضار.

الحصول على عدد ساعات كافية من النوم، حيث يعتبر النوم مهم جدًا لنمو العضلات.