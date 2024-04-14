الأحد 14 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مسئولون أمريكيون: نشعر بقلق بالغ من احتمالية رد نتنياهو على الهجوم الإيرانى

نتنياهو
نتنياهو

أعرب مسئولون أمريكيون، عن قلقهم البالغ من احتمالية رد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على الهجوم الإيراني سريعًا دون تفكير في التداعيات، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن شبكة "NBC" الأمريكية.

وأضاف مسئولون أمريكيون، أن "بايدن" أبلغ "نتنياهو" أن واشنطن لن تشارك في عملية هجومية ضد إيران.

وشنّت إيران، أمس، هجومًا بمسيّرات على إسرائيل، وفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هجاري.

وأكد أننا نعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة وشركائنا في المنطقة للتحرّك ضد عمليات إطلاق المسيّرات واعتراضها.

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