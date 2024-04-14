توقعات بوصول 80 مُسيرة إيرانية جديدة للمجال الجوى الإسرائيلى فى غضون ساعات

أفادت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من تل أبيب، عن توقعات بوصول نحو 80 مُسيرة إيرانية جديدة إلى المجال الجوي الإسرائيلي في غضون ساعات قليلة.

إسرائيل اتخذت عدة تدابير لمواجهة الهجوم الإيراني

وأكدت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل اتخذت عدة تدابير لمواجهة الهجوم الإيراني منها إغلاق المجال الجوي وإلغاء بعض الرحلات الجوية.

وأطلقت إيران نحو 200 صاروخ وطائرة مُسيرة انتحارية، وفق المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري في مؤتمر صحفي اليوم.