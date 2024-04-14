الأحد 14 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

جيش الاحتلال: عدد الصواريخ التى أطلقت باتجاه إسرائيل تجاوز الـ 200

صواريخ
صواريخ

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن عدد الصواريخ الإيرانية التي انطلقت باتجاه إسرائيل تجاوز الـ200 صاروخ.

وأوضح أدرعي، "تم إطلاق أكثر من 200 تهديد جوي على إسرائيل حيث تم اعتراض عشرات صواريخ الكروز والمسيرات خارج الأراضي الإسرائيلية، كما تم اعتراض الأغلبية الساحقة من الصواريخ الباليستية الإيرانية التي دخلت الأجواء الإسرائيلية".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصدرين أمنيين بالمنطقة، بأن الدفاعات الجوية الأردنية مستعدة لاعتراض وإسقاط أي طائرات مسيرة أو طائرات إيرانية تنتهك المجال الجوي الأردني.

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أطلق صفارات الإنذار في مواقع في أنحاء إسرائيل في وقت مبكر الأحد (بالتوقيت المحلي).

وسمع شاهد من "رويترز" في القدس، دوي انفجارات ناجمة عن عمليات اعتراض جوي لطائرات مسيرة أطلقتها إيران عرضتها محطة تلفزيونية

وأفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن شهود، بسماع دوي انفجارات في القدس، صباح الأحد، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنها نتيجة لاعتراض أهداف جوية إيرانية.

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