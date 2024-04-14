الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الخطيب يهنئ "سيدات الطائرة" بـ"بطولة الكأس"

محمود الخطيب
محمود الخطيب

وجّه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، التهنئة للاعبات الفريق الأول ‏للكرة ‏الطائرة وجهازهن الفني والإداري والطبي، عقب الفوز مساء أمس ‏ببطولة ‏الكأس، وبعد أيام من تحقيق بطولة الدوري، وقبلها التتويج بكأس ‏السوبر. 

 

وأشاد بالمسيرة الناجحة للفريق والأداء المتميز للاعبات وروحهن ‏العالية، وإصرارهن على إحراز اللقب وإسعاد جماهير ‏الأهلي‎. ‎

 

وعبر رئيس النادي الأهلي، عن تقديره لمنظومة العمل بالفريق، ولما ‏تبذله ‏من جهد للحفاظ على المشوار الناجح وحصد البطولات والتأكيد على ‏التفوق رغم ‏قوة المنافسة.

 

وأكد على أن التتويج بالثلاثية (الدوري - الكأس - السوبر ‏المصري) يحمل كل فرد في المنظومة مسئولية كبيرة ‏فيما هو قادم، خاصة وأن ‏الفريق سوف يخوض منافسات بطولة إفريقيا بعد ‏أيام قليلة، وهو الأمر الذي ‏يحتاج لإغلاق صفحة المشوار المحلي والاستعداد ‏الجيد للمنافسة القوية مع ‏الفرق الإفريقية، التي سوف تشارك بالبطولة التي ‏ستقام في ضيافة الأهلي خلال ‏الأيام القادمة.‏

 

وتوج فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بلقب كأس مصر للموسم المحلي 2023/ 2024، بعد الفوز على نظيره الشمس بنتيجة 3/0 في المباراة النهائية.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 
25/20
25/13
25/10

وتأهل النادي الأهلي للنهائي على حساب دجلة بنتيجة 3/0، فيما تأهل الشمس على حساب الزمالك بنتيجة 3/2.

ونجح الزمالك في حصد المركز الثالث بعد الفوز على نظيره وادي دجلة بنتيجة 3/0 في لقاء تحديد صاحب المركز الثالث.

أقيمت المنافسات على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة بدون جماهير بحضور مجلس إدارة الأندية المشاركة وأسر اللاعبين.

كما تقام نهائيات كأس مصر لرجال الكرة الطائرة في العاصمة الإدارية الجديدة يومي 27 و28 أبريل الجاري بدون جمهور أيضًا، حيث تأهل لنصف النهائي كلا من: الأهلي والزمالك وبتروجت وطلائع الجيش.

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