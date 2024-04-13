السبت 13 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

إعلام إيرانى يعلن خطة "الهجوم المركّب" لاستهداف إسرائيل فى "سبت العيد"

جريدة الدستور

قالت وسائل إعلام إيرانية إنه مع اقتراب المسيرات من إسرائيل سيبدأ الجزء الرئيسي من الهجوم المركب حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل الليلة.

وبدأت إيران هجومًا على إسرائيل بعشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ، ليل السبت، حسبما أكد جيش الاحتلال ومسؤولون إسرائيليون لوسائل إعلام محلية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي: "قبل قليل أطلقت إيران طائرات مسيّرة من أراضيها ومن أراضي وكلائها نحو أراضي دولة إسرائيل".

أضاف: "نحن نراقب التهديد في المجال الجوي. الحديث عن تهديد يحتاج إلى عدة ساعات لبلوغ الأراضي الإسرائيلية".

واعتبر أدرعي أن الجيش الإسرائيلي وسلاح الجو ينفذون الخطط المرتبة التي استعد للتعامل معها.

وسائل اعلام إيرانية المسيرات من إسرائيل جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي سلاح الجو الهجوم المركب القاهرة الإخبارية

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