الأحد 14 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"استعراض على الطريق".. ضبط قائد "موتوسيكل" عرض حياة المواطنين للخطر بالإسكندرية (فيديو)

فيديو حركات استعراضية
فيديو حركات استعراضية

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات مقطع الفيديو المتداول عبر "فيس بوك"، بشأن قيام قائد دراجة نارية بأداء حركات استعراضية بالإسكندرية معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام قائد دراجة نارية بأداء بعض الحركات الاستعراضية بطريق الكرونيش بالإسكندرية معرضًا حياته والمواطنين للخطر. 

حركات استعراضية وطائشة للسائقين وراء تعريض حياة المواطنين للخطر.. ما القصة؟

وبالفحص تمكنت أجهزة الأمن من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق)، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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