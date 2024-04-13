السبت 13 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دقيقة حدادًا على روح العامرى فاروق فى الاجتماع الفنى لبطولة إفريقيا للطائرة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

شهد الاجتماع الفني لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة "رجال" بنادي الأهلي، الوقوف دقيقة حدادًا على روح الفقيد الوزير العامري فاروق، نائب ‏رئيس النادي.‏

وأقيم الاجتماع الفني ومراسم القرعة بحضور محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ومي ‏عاطف عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس اللجنة المنظمة، وخالد العوضي مدير البطولة.

كما حضر الاجتماع عبد الله عدنان، نائب رئيس ‏الاتحاد الإفريقي، وياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وحسن عابد، المدير التنفيذي، وفؤاد عبد السلام، رئيس لجنة ‏المسابقات في الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى ممثلي الوفود والفرق المشاركة في البطولة.‏

وتقام بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال في الفترة من 12 - 24 أبريل الجاري، وتقام على صالتي الأمير عبد الله الفيصل ‏والشهداء بمقر النادي بالجزيرة.‏

الاهلى العامري فاروق الاجتماع الفني لبطولة إفريقيا للطائرة الوقوف دقيقة حداد محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة

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