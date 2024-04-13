نقاد يشيدون بـ«موسم رمضان»: القصص الدرامية متنوعة.. والأبطال «خبرة وشباب»

قالت خيرية البشلاوى، الناقدة الفنية، إن شهر رمضان أظهر قدرات إبداعية كبيرة لعدد من المخرجين، على رأسهم بيتر ميمى وإسلام خيرى، فى مسلسلى «الحشاشين» و«جودر».

وأضافت الناقدة الفنية: «الأجيال الجديدة من المخرجين يتمتعون بمهارات السينما الحديثة، التى تعتمد على التكنولوجيا والمؤثرات البصرية والسمعية المتطورة للغاية».

وأشادت بحرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مواكبة التطور التكنولوجى فى صناعة الأعمال الفنية، لتأكيد دور مصر الرائد فى هذه الصناعة، من خلال إنتاج مسلسلات ضخمة من جميع النواحى.

وأوضحت أن مسلسل «الحشاشين» نجح فى استخدام «الإكسسوارات» والملابس، وغيرهما من العناصر الفنية التى وفرتها «المتحدة» بأفضل صورة ممكنة.

من جهته، أشاد محمد عبدالرحمن، الناقد الفنى، بنجاح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى تقديم تنوع قصصى خلال موسم دراما رمضان ٢٠٢٤، عن طريق نخبة من نجوم الفن من ذوى الخبرة والشباب.

وقال «عبدالرحمن»: «هناك حراك كبير فى منافسات دراما رمضان، والموضوعات المطروحة جيدة وغير متشابهة، وتنوعت بين الدراما الاجتماعية والكوميدية والتاريخية».

وقالت ناهد صلاح، الناقدة الفنية، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت فى تقديم «توليفة» عالية القيمة، أكدت من خلالها تصدرها المشهد الدرامى والفنى بشكل راقٍ ومحترم.

وأضافت الناقدة الفنية أن هذا تحقق من خلال تقديم أعمال ذات مستوى عالٍ غير مسبوق، على رأسها مسلسل «الحشاشين»، الذى تعاون فيه المخرج بيتر ميمى مع الكاتب عبدالرحيم كمال، ليقدما عملًا يليق بالجمهور، ومليئًا بالتفاصيل المهمة، إلى جانب مسلسل «إمبراطورية ميم» أيضًا.