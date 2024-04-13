السبت 13 أبريل 2024
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رياضة

محمد صبحى يُسابق الزمن للحاق بالزمالك فى لقاء القمة المقبل

محمد صبحي
محمد صبحي

خاض محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويؤدي الحارس تدريبات المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، في ظل إصابته بمزق في العضلة الضامة، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

موعد لقاء القمة 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الإثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم السبت على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة القمة المقبلة أمام الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص المدير الفني على شرح بعض الأمور الفنية والخططية للاعبين خلال المحاضرة والحديث عن الاستعدادات لمباراة الأهلي المقبلة في الدوري.

وطالب جوميز اللاعبين بضرورة التركيز في الفترة الحالية، وشدد على أهمية لقاء القمة في مشوار الفريق للمنافسة على اللقب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم الإثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

فقرة بدنية بمران السبت 

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية للاعبين في بداية مران اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتولى البرتغالي جواو ميجيل مخطط الأحمال قيادة هذه الفقرة، والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة، بالإضافة إلى فقرة خاصة بالكرة، لتجهيز اللاعبين من الناحية البدنية بالشكل الأمثل للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي.

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