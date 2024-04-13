السبت 13 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

اختناق طفلة إثر حريق نشب داخل أحد المنازل بالمنوفية

حريق
حريق

شهدت مدينة تلا اختناق طفله إثر نشوب حريق هائل بمنزلها، وعلى الفور تم استدعاء قوات الحمايه المدنية إلى المنزل ونقل الطفلة إلى مستشفى تلا المركزي، لمحاولة إسعافها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وقامت الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق. 

وترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء عمرو رءوف، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد مصطفى النشال، مأمور مركز تلا، يفيد بنشوب حريق داخل منزل ورثة "س.ح" بالطابق الأول علوى، وتم إخطار وحدة الحماية المدنية بمركز تلا للتوجه إلى مكان الحريق. 

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة تلا لموقع الحادث، حيث تبين لهم أن الحريق نتج عنه احتراق أثاث الشقة بالكامل وإصابة الطفلة "ياسمين. ا ح"، 4 سنوات، باختناق وتم نقلها لمستشفى تلا المركزى لتلقى الإسعافات الأولية، إلا أنها لقيت مصرعها. 

محافظة المنوفية مستشفى تلا حريق منزل اختناق طفله مدينة تلا

مواد متعلقة

المنوفية تنفذ برنامجًا ترفيهيًا لمصابى غزة ومرافقيهم للاحتفال بالعيد

محافظ المنوفية يتابع جهود إزالة التعديات خلال عيد الفطر

"صحة المنوفية" تتابع انتشار الفرق الطبية والعيادات المتنقلة بالمحافظة

الأكثر قراءة

عاجل.. وفاة الفنانة القديرة شيرين سيف النصر

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

نقل مومياوات تحت الأرض عن طريق المترو.. أول تعليق من السياحة على الفيديو المذهل

بالأماكن والمساحات والأسعار.. تفاصيل الطرح الجديد لشقق سكن لكل المصريين 2024

اعرف موعد عيد الأضحى 2024 بالميلادي.. عدد الأيام المتبقية

زوجة خيرى شلبى: "جودر" أعادنى من أحزانى على ابنتى.. و"المتحدة" وفّرت بيئة ناجحة للمسلسل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

لو كنت حبيبته 

حسين دعسة

لا تحرك عسكرى إيرانى خلال الـ72 ساعة المقبلة

صفاء النجار

الوهج المدمر.. قليل من الإظلام قد يكون الحل

ماجد حبته

عقد النمو الفاتر!

إبراهيم عبدالفتاح

جلد فائض عن حدود الجسد

د.كريمة الحفناوى

يوم الطفل الفلسطينى

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

ماجد حبته

اتفاق أوروبى مع الشيطان!

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

مَن يُسلح إسرائيل؟.. تعرف على صادرات السلاح العالمية إلى دولة الاحتلال

فيديو يكشف تفاصيل استيلاء بحرية "الحرس الثورى الإيرانى" على سفينة شحن إسرائيلية

بمزاعم اختفاء راعى غنم.. القصة الكاملة لإضرام المستوطنين الإسرائيليين النيران برام الله