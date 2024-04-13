اختناق طفلة إثر حريق نشب داخل أحد المنازل بالمنوفية

شهدت مدينة تلا اختناق طفله إثر نشوب حريق هائل بمنزلها، وعلى الفور تم استدعاء قوات الحمايه المدنية إلى المنزل ونقل الطفلة إلى مستشفى تلا المركزي، لمحاولة إسعافها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وقامت الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق.

وترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء عمرو رءوف، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد مصطفى النشال، مأمور مركز تلا، يفيد بنشوب حريق داخل منزل ورثة "س.ح" بالطابق الأول علوى، وتم إخطار وحدة الحماية المدنية بمركز تلا للتوجه إلى مكان الحريق.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة تلا لموقع الحادث، حيث تبين لهم أن الحريق نتج عنه احتراق أثاث الشقة بالكامل وإصابة الطفلة "ياسمين. ا ح"، 4 سنوات، باختناق وتم نقلها لمستشفى تلا المركزى لتلقى الإسعافات الأولية، إلا أنها لقيت مصرعها.