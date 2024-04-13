هل تكتفى إيران باستهداف السفينة التابعة لـ إسرائيل؟.. مراسل "القاهرة الإخبارية" يوضح

قال مراسل قناة القاهرة الإخبارية، رامي جبر، إن وسائل الإعلام الأمريكية منذ صباح اليوم لم تكف عن الحديث عن احتجاز إيران لإحدى السفن التابعة لشركة مملوكة لملياردير إسرائيلي.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن هناك تقارير رصدت هذا على أنه جزء من الرد الإيراني على إسرائيل نتيجة استهداف قنصليتها في دمشق.

وتابع: "لكن اختلف المحللون في الاحتمالات التي طروحها لمثل هذه الخطوة من جانب إيران" مشيرًا إلى أن هناك تساؤلين طرحتهما وسائل الإعلام الأمريكية حول هذا الأمر الأول هل هذا هو الرد الإيراني وهل توقف الأمر عند هذا الحد فقط مهاجمة سفينة وهو الأمر الذي اعتادت إيران على فعله منذ فترة طويلة.

وأردف: "الاحتمال والتساؤل الآخر أن هذا مجرد فتح شهية وأنه بداية الرد الإيراني فقط وأن هناك أفعالًا وأمورًا أخرى ستقوم بها إيران خلال المرحلة المقبلة تجاه إسرائيل، قد تصل إلى حد مهاجمة تل أبيب كما تحدثت بعض التقارير الأمريكية".