السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الداخلية توزع "كعك العيد" على المرضى فى المستشفيات

الداخلية توزع كحك
الداخلية توزع كحك العيد على المرضى فى المستشفيات

واصلت كافة قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية للحفاظ على النظام وتحقيق الانضباط لحماية وتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.

كما واصلت تكثيف نشر الخدمات والدوريات الأمنية والمرورية على كافة المحاور والطرق الرئيسية داخل المدن مع وضع ارتكازات أمنية بمشاركة عناصر من الشرطة النسائية أمام المنشآت الهامة والحيوية والحدائق العامة والمتنزهات ودور العرض السينمائى والتى تعد مقصدًا رئيسيًا للمواطنين خلال أيام العيد للاستمتاع بأجواء وفرحة #عيد_الفطر_المبارك.. فضلًا عن #الانتشار_الأمنى بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية.. وكذا نشر الخدمات الأمنية بطول مجرى نهر النيل ومتابعة التزام المراكب والعائمات النيلية بضوابط وعوامل الأمن والسلامة.

وفى سياق متصل، شاركت الوزارة المواطنين الاحتفال بالعيد من خلال فرق من موسيقات الشرطة بعزف مقطوعات موسيقية متنوعة فى العديد من الحدائق والمتنزهات العامة التى تفاعل معها المواطنون.

كما قامت الوزارة بلفتة إنسانية من منطلق مسئوليتها الاجتماعية والإنسانية من خلال توجيه مأموريات لعدد من المستشفيات قام خلالها رجال الشرطة بتوزيع عبوات "كحك العيد" على المرضى الذين يتلقون العلاج وقد أعربوا عن سعادتهم وشكرهم لوزارة الداخلية على تلك اللفتة الإنسانية.

من جانبها، تؤكد أجهزة وزارة الداخلية مواصلة جهود توفير مناخ آمن لاحتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

توجيه مأموريات لعدد من المستشفيات توزيع عبوات كحك العيد على المرضى تأمين إحتفالات المواطنين وزارة الداخلية مواصلة جهود توفير مناخ آمن لإحتفالات المواطنين

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