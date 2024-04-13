السبت 13 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

خلال 4 مواجهات.. الزمالك لا يفوز فى القمة عندما يسجل شيكابالا

الزمالك لا يفوز في
الزمالك لا يفوز في مباريات القمة عندما يسجل شيكابالا

يعاني شيكابالا نجم الزمالك من رقم سلبي يطارده في مباريات القمة أمام الأهلي يتمثل في عدم فوز الفارس الأبيض، عندما يسجل شيكابالا في شباك المارد الأحمر وهو الموقف الذي تكرر في أربع مباريات خسر الزمالك خلالها ثلاث مرات وتعادل في واحدة.

شيكابالا سجل أربعة أهداف في مرمى الأهلي الأول يوم 2 يوليو 2007، في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر التي انتهت بفوز الأهلي 4-3 بعد سيناريو شديد الإثارة حيث تقدم الزمالك عن طريق عمرو زكي في الدقيقة 48 وتعادل عماد متعب للأهلي في الدقيقة 57 وعاد الزمالك للتقدم عن طريق شيكابالا في الدقيقة 64 وقبل النهاية بثلاث دقائق سجل محمد أبوتريكة هدف التعادل للاهلي وفي الوقت الإضافي سجل جمال حمزة الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 99 وخلال دقيقتين فقط 105 و107 سجل أسامة حسني الهدفين الثالث والرابع للأهلي.

بعد غياب 13 سنة عاد شيكابالا ليسجل في مرمى الأهلي يوم 17 نوفمبر 2020 في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي انتهت بفوز الأهلي 2-1 وتقدم عمرو السولية للأهلي في الدقيقة الخامسة وتعادل شيكابالا للزمالك في الدقيقة 31 وسجل محمد مجدي أفشة هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 88.

وفي الثامن عشر من أبريل عام 2021 سجل شيكابالا هدفه الثالث في مرمى الأهلي في مباراة الدوري التي انتهت بفوز الأهلي 2-1 وسجل للأهلي محمد شريف في الدقيقتين 21 و35 وسجل شيكابالا هدف الزمالك في الدقيقة 31 وأهدر محمود علاء مدافع الزمالك ركلة جزاء احتسبها الحكم محمود البنا  في الدقيقة 59 .

رابع أهداف شيكابالا في مرمى الأهلي سجله يوم 19 يونيه 2022 في مباراة الدوري التي انتهت بالتعادل 2-2 و وتقدم محمد شريف للأهلي في الدقيقة 12 ورد الزمالك بهدفين سجلهما المغربي أشرف بن شرقي وشيكابالا في الدقيقتين 68 و76 وتعادل صلاح محسن للأهلي في الدقيقة 80.

مباراة القمة الزمالك الاهلى شيكابالا محمد شريف

مواد متعلقة

موقف شيكابالا من اللحاق بمواجهة الزمالك أمام الأهلى فى مباراة القمة

فوز اعتبارى يرجح كفة الأهلى ضد الزمالك فى مباريات القمة بالدورى بأبريل

الأكثر قراءة

بالأماكن والمساحات والأسعار.. تفاصيل الطرح الجديد لشقق سكن لكل المصريين 2024

عاجل.. نقل مومياوات تحت الأرض عن طريق المترو.. أول تعليق من السياحة على الفيديو المذهل

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

الشوط الأول.. نيوكاسل يونايتد يتقدم بهدفين أمام توتنهام فى الدورى الإنجليزى

نيوكاسل يونايتد يقسو على توتنهام برباعية نظيفة فى الدورى الإنجليزى

اعرف موعد عيد الأضحى 2024 بالميلادي.. عدد الأيام المتبقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لا تحرك عسكرى إيرانى خلال الـ72 ساعة المقبلة

صفاء النجار

الوهج المدمر.. قليل من الإظلام قد يكون الحل

ماجد حبته

عقد النمو الفاتر!

إبراهيم عبدالفتاح

جلد فائض عن حدود الجسد

د.كريمة الحفناوى

يوم الطفل الفلسطينى

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

ماجد حبته

اتفاق أوروبى مع الشيطان!

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: نحو تأريخ واقعى للتطهير الصهيونى العرقى فى فلسطين

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

مَن يُسلح إسرائيل؟.. تعرف على صادرات السلاح العالمية إلى دولة الاحتلال

فيديو يكشف تفاصيل استيلاء بحرية "الحرس الثورى الإيرانى" على سفينة شحن إسرائيلية

بمزاعم اختفاء راعى غنم.. القصة الكاملة لإضرام المستوطنين الإسرائيليين النيران برام الله