خلال 4 مواجهات.. الزمالك لا يفوز فى القمة عندما يسجل شيكابالا

يعاني شيكابالا نجم الزمالك من رقم سلبي يطارده في مباريات القمة أمام الأهلي يتمثل في عدم فوز الفارس الأبيض، عندما يسجل شيكابالا في شباك المارد الأحمر وهو الموقف الذي تكرر في أربع مباريات خسر الزمالك خلالها ثلاث مرات وتعادل في واحدة.

شيكابالا سجل أربعة أهداف في مرمى الأهلي الأول يوم 2 يوليو 2007، في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر التي انتهت بفوز الأهلي 4-3 بعد سيناريو شديد الإثارة حيث تقدم الزمالك عن طريق عمرو زكي في الدقيقة 48 وتعادل عماد متعب للأهلي في الدقيقة 57 وعاد الزمالك للتقدم عن طريق شيكابالا في الدقيقة 64 وقبل النهاية بثلاث دقائق سجل محمد أبوتريكة هدف التعادل للاهلي وفي الوقت الإضافي سجل جمال حمزة الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 99 وخلال دقيقتين فقط 105 و107 سجل أسامة حسني الهدفين الثالث والرابع للأهلي.

بعد غياب 13 سنة عاد شيكابالا ليسجل في مرمى الأهلي يوم 17 نوفمبر 2020 في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي انتهت بفوز الأهلي 2-1 وتقدم عمرو السولية للأهلي في الدقيقة الخامسة وتعادل شيكابالا للزمالك في الدقيقة 31 وسجل محمد مجدي أفشة هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 88.

وفي الثامن عشر من أبريل عام 2021 سجل شيكابالا هدفه الثالث في مرمى الأهلي في مباراة الدوري التي انتهت بفوز الأهلي 2-1 وسجل للأهلي محمد شريف في الدقيقتين 21 و35 وسجل شيكابالا هدف الزمالك في الدقيقة 31 وأهدر محمود علاء مدافع الزمالك ركلة جزاء احتسبها الحكم محمود البنا في الدقيقة 59 .

رابع أهداف شيكابالا في مرمى الأهلي سجله يوم 19 يونيه 2022 في مباراة الدوري التي انتهت بالتعادل 2-2 و وتقدم محمد شريف للأهلي في الدقيقة 12 ورد الزمالك بهدفين سجلهما المغربي أشرف بن شرقي وشيكابالا في الدقيقتين 68 و76 وتعادل صلاح محسن للأهلي في الدقيقة 80.