السبت 13 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الشرطة الأسترالية: مقتل 5 أشخاص فى حادث طعن فى سيدنى

حادث طعن في سيدني
حادث طعن في سيدني

أعلنت الشرطة الأسترالية عن مقتل 5 أشخاص في حادث طعن في سيدني، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

تفاصيل الحادث

وكانت أعلنت الشرطة الأسترالية عن حادث طعن في سيدني، وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغات تفيد بأن "أشخاصًا عدة" تعرضوا للطعن في مركز ويستفيلد بونداي جانكشن التجاري المكتظ في سيدني.

وأغلقت الشرطة المنطقة، ودعت السكان إلى تجنب الوصول إلى المركز التجاري.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه جرى إجلاء المئات من مركز التسوق بعد وقوع حادث الطعن.

الشرطة الاسترالية سيدني حادث طعن القاهرة الإخبارية أستراليا

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