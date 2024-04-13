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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الصين تُعارض نشر أمريكا صواريخ متوسطة المدى فى منطقة "آسيا- الباسيفيك"

صواريخ أمريكية متوسطة
صواريخ أمريكية متوسطة المدى

أكدت الصين، أمس الجمعة، أنها تعارض بقوة التحرك الأمريكي المخطط لنشر صواريخ متوسطة المدى في منطقة "آسيا-الباسيفيك".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية "وو تشيان" - في مؤتمر صحفي دوري، وفقًا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إن الضغط الأمريكي لنشر الصواريخ هو اتجاه خطير، وسوف يهدد أمن دول المنطقة، ويقوض السلام والاستقرار الإقليميين بشكل خطير.

وأضاف: "الصين تعارض ذلك بقوة وستتخذ إجراءات مضادة حازمة. ونحث الولايات المتحدة على احترام الشواغل الأمنية للدول الأخرى بصدق، والتوقف عن تقويض السلام والاستقرار الإقليميين".

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