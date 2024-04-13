السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

فقدان 45 مهاجرا إثر انقلاب قارب فى البحر المتوسط

انقلاب قارب فى البحر
انقلاب قارب فى البحر المتوسط

قالت وكالة الأمم المتحدة للهجرة، إنه فُقد أَثَر 45 مهاجرا، في سلسلة جديدة من مآسي ظاهرة الهجرة المتنامية، وقالت إن المهاجرين فقدوا، ويُخشى أنهم لاقوا حتفهم بعد غرق قاربهم في وسط البحر المتوسط، ​​يوم الأربعاء، في أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا قادمين من تونس.

وفي حادث منفصل، قال خفر السواحل الإيطالي، الأربعاء، إنه عثر على جثث 9 أشخاص وأنقذ 22، ويخشى فقد 15 آخرين.

ونقل الناجين إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، وهي أول محطة لكثير من المهاجرين الساعين للوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت الوكالة، في منشور عبر منصة "إكس"، الجمعة، إن موظفيها في لامبيدوزا علموا من الناجين أن قاربا ثانيا غادر تونس وغرق أيضا، يوم الأربعاء، وأن جميع ركابه البالغ عددهم 45 شخصا مفقودون.

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