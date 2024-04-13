عاجل.. ألمانيا تحث مواطنيها على مغادرة إيران

حثت ألمانيا مواطنيها على مغادرة إيران قائلة، إن هناك مخاطر من تصعيد مفاجئ في التوتر الحالي بين طهران وإسرائيل، مع احتمال اعتقال السلطات الإيرانية لمواطنين ألمان على نحو تعسفي.

وقالت الخارجية الألمانية في تحذير جديد صدر الجمعة "في (ضوء) التوتر الحالي خاصة بين إسرائيل وإيران يوجد خطر حدوث تصعيد مفاجئ.. لا يمكن استبعاد تأثر طرق النقل الجوي والبري والبحري".

وأضافت: "المواطنون الألمان معرضون بصورة ملموسة لخطر الاعتقال التعسفي والاستجواب والسجن لفترات طويلة، والمواطنون مزدوجو الجنسية معرضون للخطر بشكل خاص".