الجمعة 12 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

وفد "حماة الوطن" يُشارك بمنحة تدريبية حول تحسين سبل العيش بالصين (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

سافر وفد من حزب حماة الوطن لدولة الصين، برئاسة الدكتور عمرو سليمان أمين اللجان النوعية المتخصصة، لحضور منحة تدريبية حول بناء القدرات في مجال تحسين سبل العيش، والحد من الفقر للدول الشريكة في مبادرة الحزام والطريق، وهي مهمة بحثية علمية إستثنائية، وورش عمل بمركز التعاون الاقتصادي الدولي بمقاطعة فوجيان والتي تقدمها الحكومة الصينية في مجال مكافحة الفقر، والتي بدأت دوراتها التدريبية منذ الصيف الماضي لأول فوج من شباب الحزب بجامعة جيجيانج بمدينة هانزو.

txt

رئيس حزب حماة الوطن يشيد بقرار العفو عن عدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

txt

نائبة حماة الوطن تهنئ الرئيس السيسي وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك

وضم وفد “حماة الوطن” بالصين برئاسة الدكتور عمرو سليمان أمين اللجان النوعية المتخصصة، في اليوم الأول للمنحة التدريبية حول بناء القدرات في مجال تحسين سبل العيش، والحد من الفقر للدول الشريكة في مبادرة الحزام والطريق، بمركز التعاون الاقتصادي الدولي بمقاطعة فوجيانج والتي تقدمها الحكومة الصينية في مجال مكافحة الفقر.

وتأتي المنحة في إطار التعاون الوثيق بين الحزب الشيوعي الصيني وحزب حماة الوطن في إطار مكافحة الفقر، وخطة حزب حماة الوطن التنموية القائمة على مكافحة الفقر، وتعزيز قدرات القرى الأكثر فقرا في ربوع الدولة ودعم توجه القيادة السياسية في هذا الشأن.

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
حماة الوطن الصين الدكتور عمرو سليمان بناء القدرات سبل العيش مبادرة الحزام والطريق

الأكثر قراءة

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

تعرف على آخر أخبار موعد عودة انقطاع الكهرباء في مصر 2024

طعن وخنق حتى الموت.. المتهمون بقتل مدرس الجمالية: "بعنا التوك توك بـ 15 ألف وهربنا"

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

القبض على عامل حرض قاصر على ترك منزلها بالدقهلية

عطل مفاجئ واستغاثة.. "مصر للطيران" تكشف تفاصيل عودة طائرة برج العرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عقد النمو الفاتر!

إبراهيم عبدالفتاح

جلد فائض عن حدود الجسد

د.كريمة الحفناوى

يوم الطفل الفلسطينى

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

ماجد حبته

اتفاق أوروبى مع الشيطان!

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: نحو تأريخ واقعى للتطهير الصهيونى العرقى فى فلسطين

لواء. محسن الفحام

القائد والقدوة

علي سعدة

ذكريات العيد.. الكونستابل وأنا

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعلن دخول أولى شاحنات المساعدات الأولية لغزة

ألمانيا تواجه دعاوى قضائية بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل

الوعد الكاذب من نتنياهو لبايدن.. لا زيادة فى المساعدات والمجاعة تضرب غزة