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اقتصاد

تبدأ الإثنين 15 ابريل.. موعد عودة البنوك للعمل بعد عيد الفطر

جريدة الدستور

يتساءل كثير من المواطنين وأصحاب المال والاعمال عن موعد عودة البنوك للعمل بعد اجازة عيد الفطر، وعدد ساعات العمل وكيفية الحصول على الخدمات البنكية.
 

موعد عودة البنوك للعمل بعد عيد الفطر
 


وينشر الدستور في هذا التقرير التفاصيل والمعلومات الكاملة عن موعد عودة البنوك للعمل بعد عيد الفطر، والخدمات المصرفية بالبنوك.

 

موعد عودة البنوك للعمل بعد عيد الفطر



قرر البنك المركزي أن يُستأنف العمل بعد اجازة عيد الفطر المبارك صباح يوم الإثنين الموافق 15 أبريل 2024.

 

إجارة عيد الفطر بالبنوك


قرر البنك المركزي تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر بدءًا من يوم الثلاثاء 9 أبريل الماضي حتى يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2024، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
 

موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2024

اعرف موعد عودة عمل البنوك 2024 في مصر


 

مواعيد عمل البنوك الرسمية بعد عيد الفطر



تبدأ مواعيد العمل الرسمية بجميع البنوك في مصر بعد العيد اعتبار من الساعة 8.30 صباحًا حتى 3 عصرًا يوميًا عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع، في حين يعمل الموظفين من الساعة 8 صباحًا إلى 4 عصرًا.



أبرز الخدمات البنكية الإلكترونية المقدمة للمواطنين


يمكنك إجراء بعض المعاملات البنكية السريعة من خلال ماكينات الصراف الآلي خدمة السحب والإيداع، والتحويل من حساب إلى حساب آخر، سداد مستحقات البطاقة الائتمانية، سداد أقساط القروض، سداد الفواتير والمصروفات الدراسية من خلال خاصية فوري الموجودة في الماكينة، وشحن رصيد التليفون، التبرع للجمعيات الخيرية، طباعة كشف حساب مختصر.

 

مواعيد غلق البنوك بعد عيد الفطر 

تغلق البنوك أبوابها يوميا الساعة الثالثة عصرا وهذا وفق مواعيد العمل الرسمية للجمهور والتي تبدأ من الثامنة والنصف صباحا الي الثالثة عصرا عدا العطلة الأسبوعية للبنوك يوميا الجمعة والسبت.

ويذكر أن القطاع المصرفي المصري سيضم عدد 38 بنكا بعدد فروع سيصل إلى 6 آلاف فرع ويكونوا منتشرين على مستوى الجمهورية.

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