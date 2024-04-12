الجمعة 12 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

غياب رودريجو عن مران ريال مدريد وشكوك حول مشاركته أمام مايوركا

رودريجو جويس
رودريجو جويس

غاب البرازيلي رودريجو جويس، جناح فريق ريال مدريد الإسباني، عن مران الفريق اليوم استعدادًا لمباراة ريال مايوركا بالدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على نظيره ريال مايوركا غدًا في السادسة والنصف مساءً ضمن لقاءات الجولة الـ31 لبطولة الدوري الإسباني، الليجا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن رودريجو لم يشارك في مران الفريق اليوم استعدادًا لمباراة مايوركا بسبب تلقيه ضربة منعته من المشاركة.

وانضم رودريجو لريال مدريد من فريق سانتوس البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019.

وأفادت الصحيفة أنه على الرغم من غياب رودريجو عن مران اليوم إلا أن الإصابة التي تعرض لها ليست خطيرة للدرجة التي تمنعه عن المشاركة في مباراة مايوركا غدًا.

وأشارت ماركا إلى أن أنشيلوتي يفضل الاحتفاظ برودريجو وعدم الدفع به في مباراة الغد خوفًا من تعرضه للإجهاد وغيابه عن مباراة مانشستر سيتي المقبلة.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على نظيره مانشستر سيتي في مباراة إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل، في التاسعة مساءً على ملعب الاتحاد.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما.

رودريجو جويس بدأ مسيرته ضمن صفوف شباب فريق سانتوس، وصعد من فريق تحت 20 عامًا للفريق الأول بالنادي في صيف عام 2017 وقضى موسمين ضمن صفوفه قبل الرحيل لريال مدريد.

ولعب رودريجو 208 مباراة بقميص ريال مدريد منذ انضمامه للفريق، وسجل 53 هدفًا وصنع 40 لزملائه في الفريق، بينما شارك في 54 مباراة بقميص فريق سانتوس وسجل 13 هدفًا وصنع 6، من أصل 236 مباراة لعبها منذ بداية مسيرته وسجل 54 هدفًا وصنع 39. 

ومع المنتخب البرازيلي، لعب رودريجو 22 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 1 لزملائه.
 

رودريجو جويس ريال مدريد مايوركا مباراة ريال مدريد وريال مايوركا الدوري الاسباني مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

الأكثر قراءة

طعن وخنق حتى الموت.. المتهمون بقتل مدرس الجمالية: "بعنا التوك توك بـ 15 ألف وهربنا"

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 12-4-2024

سعر تذكرة حديقة الحيوان في عيد الفطر 2024

كتم نفسها بشال.. نهاية مأساوية لربة منزل في غرفة نومها بالبحيرة فما القصة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

ماجد حبته

اتفاق أوروبى مع الشيطان!

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: نحو تأريخ واقعى للتطهير الصهيونى العرقى فى فلسطين

لواء. محسن الفحام

القائد والقدوة

علي سعدة

ذكريات العيد.. الكونستابل وأنا

محمد عبدالعزيز

كيف عيدك يا أمهم؟

محاسن السنوسي

انهيار أسرار العرافة على مسرح الدراويش

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

ألمانيا تواجه دعاوى قضائية بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل

الوعد الكاذب من نتنياهو لبايدن.. لا زيادة فى المساعدات والمجاعة تضرب غزة

فى اليوم الـ189 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته وقصفه المدفعى على غزة