غياب رودريجو عن مران ريال مدريد وشكوك حول مشاركته أمام مايوركا

غاب البرازيلي رودريجو جويس، جناح فريق ريال مدريد الإسباني، عن مران الفريق اليوم استعدادًا لمباراة ريال مايوركا بالدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على نظيره ريال مايوركا غدًا في السادسة والنصف مساءً ضمن لقاءات الجولة الـ31 لبطولة الدوري الإسباني، الليجا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن رودريجو لم يشارك في مران الفريق اليوم استعدادًا لمباراة مايوركا بسبب تلقيه ضربة منعته من المشاركة.

وانضم رودريجو لريال مدريد من فريق سانتوس البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019.

وأفادت الصحيفة أنه على الرغم من غياب رودريجو عن مران اليوم إلا أن الإصابة التي تعرض لها ليست خطيرة للدرجة التي تمنعه عن المشاركة في مباراة مايوركا غدًا.

وأشارت ماركا إلى أن أنشيلوتي يفضل الاحتفاظ برودريجو وعدم الدفع به في مباراة الغد خوفًا من تعرضه للإجهاد وغيابه عن مباراة مانشستر سيتي المقبلة.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على نظيره مانشستر سيتي في مباراة إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل، في التاسعة مساءً على ملعب الاتحاد.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما.

رودريجو جويس بدأ مسيرته ضمن صفوف شباب فريق سانتوس، وصعد من فريق تحت 20 عامًا للفريق الأول بالنادي في صيف عام 2017 وقضى موسمين ضمن صفوفه قبل الرحيل لريال مدريد.

ولعب رودريجو 208 مباراة بقميص ريال مدريد منذ انضمامه للفريق، وسجل 53 هدفًا وصنع 40 لزملائه في الفريق، بينما شارك في 54 مباراة بقميص فريق سانتوس وسجل 13 هدفًا وصنع 6، من أصل 236 مباراة لعبها منذ بداية مسيرته وسجل 54 هدفًا وصنع 39.

ومع المنتخب البرازيلي، لعب رودريجو 22 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 1 لزملائه.

