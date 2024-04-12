الجمعة 12 أبريل 2024
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حوادث

القبض على 5 متهمين للتنقيب عن الآثار في الجيزة

جريدة الدستور

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، من ضبط 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار في أحد العقارات بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام مالك عقار بدائرة قسم شرطة الوراق، و4 أخرين بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل العقار ملك الأول. 

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وعثر بداخل العقار على حفرة "قطرها متر ونصف وعمق 3 أمتار"، وضُبط بحوزتهم الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، و تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

وزارة الداخلية التنقيب عن الآثار ضبط الجيزة

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