الأربعاء 10 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"أجواء مبهجة" بعد صلاة العيد بمسجد مصطفى محمود في الجيزة (لايف)

عيد الفطر
عيد الفطر

رصدت كاميرا "الدستور لايف”، أجواء صلاة العيد من مسجد مصطفى محمود بمحافظة الجيزة، بمشاركة الأألاف من المواطنين، في أجواء مبهجة. 

وتبادل المصلون التهاني والمعايدات عقب الصلاة والتقاط الصور التذكارية، حيث تعد صلاة عيد الفطر من أهم ملامح الاحتفال بالعيد للمسلمين في مصر والأمة الإسلامية قاطبةً.

وأقيمت صلاة عيد الفطر المبارك في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، وفي الساحات بمحيطها ومراكز الشباب، من خلال صلاة العيد والتنسيق بين المديرية والمحافظة التابعة لها، وفق ما صرح الدكتور هشام عبدالعزيز علي، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.

وتمت الاستعدادات على قدم وساق في جميع المساجد والساحات ‏المخصصة؛ لإقامة صلاة العيد، وذلك من خلال تنظيفها وتهيئتها لاستقبال المصلين‎، لضمان تهيئة الأماكن بشكل مثالي لاستقبال المصريين ‏لصلاة العيد‎.‎

وخصصت أماكن للسيدات في المساجد والساحات، مع وجود واعظات سيشرفن على هذه ‏المصليات‎.‎
والتزام جموع المصلين بالأماكن المخصصة للرجال والسيدات.

txt

آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الفطر بالمسجد الجامع بالقاهرة الجديدة

 

received_3788005091430390
received_3788005091430390
received_1935618136870505
received_1935618136870505
received_429436679573671
received_429436679573671
received_990729446015625
received_990729446015625
مسجد مصطفى محمود صلاة عيد الفطر تكبيرات عيد الفطر احتفالات عيد لفطر عيد القطر المبارك

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

باقى ساعات.. موعد صلاة عيد الفطر فى مصر الأربعاء 10-4-2024

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

ننشر صيغة تكبيرات العيد مكتوبة قبل أداء صلاة عيد الفطر

الرئيس السيسى يتوسط صورة تذكارية مع أبناء الشهداء فى احتفالية العيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلي والزمالك بالدوري

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

جلال حمام

الحشاشون.. يعبرون الزمان والمكان!

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

صور

صلاة العيد فى مسجد مصطفى محمود

بهجة العيد تملأ أرجاء الأزهر

المصلون يملأون ساحة مسجد الحصري لأداء صلاة عيد الفطر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في اليوم 187 للعدوان على غزة

"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة

1.4 مليار دولار تبرعات مقدمة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر