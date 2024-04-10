"أجواء مبهجة" بعد صلاة العيد بمسجد مصطفى محمود في الجيزة (لايف)

رصدت كاميرا "الدستور لايف”، أجواء صلاة العيد من مسجد مصطفى محمود بمحافظة الجيزة، بمشاركة الأألاف من المواطنين، في أجواء مبهجة.

وتبادل المصلون التهاني والمعايدات عقب الصلاة والتقاط الصور التذكارية، حيث تعد صلاة عيد الفطر من أهم ملامح الاحتفال بالعيد للمسلمين في مصر والأمة الإسلامية قاطبةً.

وأقيمت صلاة عيد الفطر المبارك في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، وفي الساحات بمحيطها ومراكز الشباب، من خلال صلاة العيد والتنسيق بين المديرية والمحافظة التابعة لها، وفق ما صرح الدكتور هشام عبدالعزيز علي، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.

وتمت الاستعدادات على قدم وساق في جميع المساجد والساحات ‏المخصصة؛ لإقامة صلاة العيد، وذلك من خلال تنظيفها وتهيئتها لاستقبال المصلين‎، لضمان تهيئة الأماكن بشكل مثالي لاستقبال المصريين ‏لصلاة العيد‎.‎

وخصصت أماكن للسيدات في المساجد والساحات، مع وجود واعظات سيشرفن على هذه ‏المصليات‎.‎

والتزام جموع المصلين بالأماكن المخصصة للرجال والسيدات.

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