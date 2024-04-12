الجمعة 12 أبريل 2024
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رياضة

بعد فوز الأهلى والزمالك.. زيزو يتقدم وحسام أشرف يتصدر ترتيب هدافى الدورى

أحمد سيد زيزو
أحمد سيد زيزو

تقدم أحمد مصطفى زيزو نجم الزمالك في سباق هدافي دوري نايل بعدما سجل هدفين في مباراة الاتحاد السكندري المؤجلة من الأسبوع الثامن والتي أقيمت أمس ورفع رصيده إلى ستة أهداف متأخرا بفارق أربعة أهداف عن حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة الذي احتفظ بصدارة هدافى الدورى برصيد عشرة أهداف.

ترتيب هدافي دوري نايل 

1. حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة برصيد عشرة أهداف منها ثلاثة أهداف من ركلات جزاء.

2. الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري برصيد تسعة أهداف منها ثلاثة أهداف من ركلات جزاء .

3. المغربي أحمد بلحاج "الجونة وسيراميكا كليوباترا" برصيد 8 أهداف منها ثلاثة أهداف من ركلات جزاء.

4. محمد سالم "المقاولون" برصيد سبعة أهداف .

5. مصطفى زيكو" إف سي زد " برصيد سبعة أهداف منها من هدفين من ركلتى جزاء .

6. أحمد سيد زيزو "الزمالك" برصيد ستة أهداف .

7. ميدو جابر والتونسي فخر الدين بن يوسف "المصري" والتوجولي ياو أنور"الإسماعيلي والبنك الأهلي " والجزائري أحمد قندوسي" سيراميكا كليوباترا "وفادي فريد "سموحة " وكريم بامبو "البنك الأهلي" ولكل منهم خمسة أهداف.

8. الجنوب إفريقي بيرسي تاو" الأهلى " والغاني بنجامين بواتينج " الاتحاد السكندري" والجزائري غيلاس جناوي "المصري" والكونغولي فيستون ماييلي" بيراميدز " وحسام حسن "سموحة" وأحمد أمين أوفا "إنبي" والأوغندي جوزيف أوشايا " المقاولون " والنيجيري صديق أوجولا "سيراميكا كليوباترا" وأسامة فيصل "البنك الأهلي "ووليد علي فرج "فاركو" وحسام إيفونا "الجونة" ولكل منهم 4 أهداف .

9. رضا سليم  والفرنسي أنتوني موديست والفلسطيني وسام أبوعلي "الأهلي" وعبد الرحمن مجدي" الإسماعيلي " ومحمد الشامي والتونسي معتز زدام "المصري" وإبراهيم عادل "بيراميدز" ولكل منهم ثلاثة أهداف .

10. محمود قاعود والبوركيني سعيدو سيمبوري "البنك الأهلي" وعبد الرحمن أسامة والنيجيري جودوين شيكا " طلائع الجيش " وأحمد عاطف "مودرن فيوتشر" والسوداني سيف تيري " فاركو" وأحمد ياسر ريان "سيراميكا كليوباترا" وشادي حسين "زد إف سي" ولكل منهم ثلاثة أهداف.

الزمالك زيزو حسام أشرف هدافي الدوري ترتيب هدافي دوري نايل الاهلى

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