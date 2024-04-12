"الإندبندنت": قنابل روسيا الانزلاقية غيّرت وجه الحرب في أوكرانيا

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن قنابل روسيا الانزلاقية غيّرت وجه الحرب في أوكرانيا.

وأضافت الصحيفة أن ثمة حاجة ملحة إلى قيام الحلفاء الغربيين بتقديم المزيد من الدعم العسكري، بما في ذلك الأسلحة والدفاعات الجوية والذخيرة، لمساعدة أوكرانيا على التصدي للتأثير المدمر لهذه القنابل.

ويصل وزن القنبلة الواحدة إلى 1500 كيلوغرام، وهي تعرف باسم "مدمرة المباني".

ووفق التقرير، تشكل هذه المتفجرات المجنحة، بقوتها التفجيرية الكبيرة وقدرتها على الإطلاق من مسافات تصل إلى 40 كيلومترًا، تهديدًا خطيرًا للمدن والبلدات الحدودية الأوكرانية.

وتعرضت مدن مثل خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، للقصف بالقنابل المنزلقة، وكذلك البلدات الحدودية في مناطق مثل شمال شرق سومي.

وأسقطت روسيا المئات، وربما الآلاف، من هذه القنابل في الأسابيع الأخيرة، حسبما قال وزير الخارجية الأوكراني "دميترو كوليبا".

ووفق الصحيفة، فإن أسباب التقدم الروسي الأخير في دونيتسك متعددة الأوجه – حيث تواجه أوكرانيا نقصًا في الأسلحة والذخيرة مع تباطؤ الحلفاء الغربيين في تجديد التمويل والمساعدات العسكرية – لكن الرؤوس الحربية من طراز (فاب 1500) المعدلة حديثًا في موسكو تسبب كثيرًا من الضرر.

وأضافت أنه بينما تستخدم أوكرانيا أيضًا قنابل موجهة شبيهة بقنابل( فاب-1500)، وتعرف باسم نظام ذخائر الهجوم المباشر المشترك (JDAM)، لكن إمدادات الأسلحة الأميركية الصنع الى اوكرانيا أقل بكثير.

ومن جانبه، وصف جون فورمان، الملحق الدفاعي السابق للمملكة المتحدة في موسكو، قنابل فاب الروسية بأنها أقل فاعلية من نظيرتها الأمريكية الصنع المعروفة باسم نظام ذخائر الهجوم المباشر المشترك "JDAMs".

واستطرد فورمان: "لكن القنابل الروسية أرخص بكثير ومتاحة بسهولة أكبر للقوات الروسية مقارنة بنظيرتها الأميركية والتي لا تتوفر بشكل كافي لأوكرانيا".

وبحسب "الإندبندنت"، فإن الرؤوس الحربية الروسية (فاب-1500) هي نسخة معدلة من قنابل فاب التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، ولكن تم ادخال تعديلات عليها حيث تم تزويدها بأجنحة تسمح لها بالطيران نحو هدفها، ومن ثم تحويلها إلى متفجرات موجهة لها تأثير انفجاري كبير، على عكس المتفجرات غير الموجهة.

وتعد (فاب 1500)، الطراز الأحدث من هذه القنابل، وتحوي القنبلة على 675 كجم من المتفجرات، ويمكن إطلاقها من مسافة تراوح ما بين 40 كيلومترًا و70 كيلومترًا من هدفها، ويبلغ نصف قطرها التدميري 200 متر.