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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

"أَصْـبَحْنا وَأَصْـبَحَ المُـلْكُ لله".. أذكار الصباح اليوم الجمعة 12-4-2024 مكتوبة

دعاء الصباح
دعاء الصباح

دعاء الصباح يردده المسلمون يوميًا للتقرب إلى الله، فالدعاء من أهم العبادات التي تقرب العبد إلى ربه، وفي يوم الجمعة يحرص المسلمون على قراءة دعاء  وأذكار الصباح وتعرضها الدستور في التقرير التالي.

دعاء الصباح مكتوب

دعاء الصباح.. أشهد الله أني انوي التوبة على ذنوبي، وذلاتي، وكل كبيرة تغضبه.

دعاء الفجر.. اللهم اغفر لي ذنوبي، وخطيئتي واخرجني من الدنيا كما دخلتها بلا ذنوب ولا عيوب.

ربي إن كان هذا آخر عهدي بالدنيا فأجعلني من التائبين، اللهم اكتب لي لقائك وانا بدون ذنب واجعل جنتك لي هي المأوي. اللهم اغفر لي ذنبي وخطيئتي ولا تتوفني إلا وقد غفرت لي كل ذنوبي 

اللهم ارزقنا حسن الخاتمة

ندعوك يا رب في هذا اليوم المبارك أن تكتب لنا الخير في كل شيء، وأن تجعل لنا نصيب فيما نحب

وأن تدخل العافية والسرور على قلوبنا وقلوب من نحب

يا رب بشّرنا بما ننتظره ونتمناه

واجعل بيننا وبين دعواتنا وأمنياتنا التي رجوناها منك مُلتقى

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أذكار الصباح اليوم الجمعة

أَصْـبَحْنا وَأَصْـبَحَ المُـلْكُ لله وَالحَمدُ لله، لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحدَهُ لا شَريكَ لهُ، لهُ المُـلكُ ولهُ الحَمْـد، وهُوَ على كلّ شَيءٍ قدير، رَبِّ أسْـأَلُـكَ خَـيرَ ما في هـذا اليوم وَخَـيرَ ما بَعْـدَه، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّ ما في هـذا اليوم وَشَرِّ ما بَعْـدَه، رَبِّ أَعـوذُبِكَ مِنَ الْكَسَـلِ وَسـوءِ الْكِـبَر، رَبِّ أَعـوذُ بِكَ مِنْ عَـذابٍ في النّـارِ وَعَـذابٍ في القَـبْر. 

اللّهـمَّ أَنْتَ رَبِّـي لا إلهَ إلاّ أَنْتَ، خَلَقْتَنـي وَأَنا عَبْـدُك، وَأَنا عَلـى عَهْـدِكَ وَوَعْـدِكَ ما اسْتَـطَعْـت، أَعـوذُبِكَ مِنْ شَـرِّ ما صَنَـعْت، أَبـوءُ لَـكَ بِنِعْـمَتِـكَ عَلَـيَّ وَأَبـوءُ بِذَنْـبي فَاغْفـِرْ لي فَإِنَّـهُ لا يَغْـفِرُ الذُّنـوبَ إِلاّ أَنْتَ.

اللّهُـمَّ إِنِّـي أَصْبَـحْتُ أُشْـهِدُك، وَأُشْـهِدُ حَمَلَـةَ عَـرْشِـك، وَمَلَائِكَتَكَ، وَجَمـيعَ خَلْـقِك، أَنَّـكَ أَنْـتَ اللهُ لا إلهَ إلاّ أَنْـتَ وَحْـدَكَ لا شَريكَ لَـك، وَأَنَّ مُحَمّـدًا عَبْـدُكَ وَرَسـولُـك.

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دعاء الصباح اليوم الخميس 11 أبريل 2024

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دعاء الفجر اليوم الخميس 11-4-2024

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