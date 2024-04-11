الخميس 11 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

ورش فنية ومسابقات.. قصور الثقافة تُطلق برنامج "فرحة العيد" بمناطق الإسكان البديل

الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة

نظمت  الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، اليوم الخميس، أولى فعاليات برنامج "فرحة العيد" بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات بحدائق أكتوبر، تحت إشراف جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل والمشرف على المشروع.

وبدأت الفعاليات بمجموعة من الورش الفنية منها ورشة عمل مشغولات يدوية بالخرز الخشبي، وأخرى بالشرائط  الساتان والفوم الجليتر الملون.

وشملت الأنشطة فقرة رسم على الوجه، بجانب عدد من المسابقات الثقافية والترفيهية، التي تلاها توزيع هدايا عينية على الفائزين، ونفذت الفعاليات بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

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وتستكمل الفعاليات غدا الجمعة، وتشهد منطقة "الخيالة" حفلا يتضمن ورشة فنية وأخرى لعمل مشغولات يدوية بجانب عرض مسرح عرائس وعروض التنورة في العاشرة صباحا، أما يوم السبت يتضمن ورشا فنية وأخرى للحكي، وعروض وفقرات ترفيهية متنوعة للأطفال وذلك بكل من حي الأسمرات وروضة السيدة زينب.

وأعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برنامجا فنيا حافلا ومتنوعا بالقاهرة والمحافظات احتفالا بعيد الفطر تقدم خلاله أفلام العيد بسينما الشعب في 16 محافظة.

كما يشهد مسرح السامر بالعجوزة غدا الجمعة حفلا غنائيا، يحييه الفنان سامح يسري، ويتضمن عروضا فنيا لفرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب، وفقرة ستاند أب كوميدي، كما تقدم الهيئة 7 عروض مسرحية مجانية للجمهور خلال عيد الفطر بمحافظات الشرقية، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، وسوهاج، وذلك ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي.

وتنظم أيضا عددا من اللقاءات التثقيفية والحفلات الفنية لفرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية، بالإضافة إلى الورش الفنية عن مظاهر الاحتفال بالعيد والمسابقات الثقافية والترفيهية المقدمة للأطفال في مختلف المحافظ.

ر أولى فعاليات برنامج فرحة العيد الهيئة العامة لقصور الثقافة برامج احتفالات وزارة الثقافة عمرو البسيوني عيد الفطر المبارك مناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات بالقاهرة

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