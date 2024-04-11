الخميس 11 أبريل 2024
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توك شو

سهر الصايغ: دورى فى مسلسل "المعلم" كان زوجة غير تقليدية (فيديو)

سهر الصايغ
سهر الصايغ

 أكدت الفنانة سهر الصايغ، أن مسلسل "المعلم" حقق نجاحًا كبيرًا وتفاعلًا رائعًا مع الجمهور، حيث تعلّق الناس بالقصة والشخصيات، وكان له صدى إيجابي.

وأضافت "الصايغ" في حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج "واحد من الناس"، المذاع عبر قناة الحياة: "أنا ومصطفى شعبان حظينا بتقديم أفضل ما لدينا، ومصطفى شعبان يعتبر فنانًا رائعًا على المستويين الفني والإنساني".

وأشارت "الصايغ" إلى أن دورها في المسلسل كان غير تقليديًا، وعلى الرغم من أن المرأة المصرية غالبًا ما تهتم ببيتها، إلا أن زمزم، الشخصية التي جسدتها، كانت استثنائية، وعندما أُصيبت باللوكيميا، لم تتردد في دعم بيتها وزوجها وابنها.

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