مخرج "لحظة غضب": شخصية الزوجة "يمنى" تعكس واقعا مألوفا فى حياتنا اليومية

أكد المخرج عبد العزيز النجار، مخرج مسلسل "لحظة غضب"، أن شخصية الزوجة "يمنى" داخل العمل تعكس واقعًا مألوفًا في حياتنا اليومية، حيث تجسد "يمنى" تجارب النساء العاديات، ولكن بلمسة كوميدية تجعلها قريبة من قلوب المشاهدين.

وأضاف "النجار" خلال استضافته في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON"، أن العمل يجمع بين التشويق والكوميديا، وأن الأكشن والتفاعل الإنساني هما العنصران الأساسيان الذين جعلا المشاهدين يؤمنون بالشخصيات، وفي لحظة غضب، قامت "يمنى" بقتل زوجها دون قصد.

وأوضح "النجار"، أن معاناة "يمنى" مع زوجها شريف كانت تحتاج إلى اهتمام بسيط من زوجها، مثل قول "تسلم إيدك على الأكل" والاهتمام بها، ومع ذلك، كان زوجها يعنفها، مما يُظهر أن كل مشكلة تبدأ صغيرة وتتفاقم مع الوقت.