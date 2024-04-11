الخميس 11 أبريل 2024
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توك شو

محمد شاهين يكشف سر تألقه فى مسلسل "لحظة غضب" (فيديو)

محمد شاهين
محمد شاهين

قال الفنان محمد شاهين، إن شخصية "مصطفى" الذي لعبها في مسلسل "لحظة غضب" كان يتسم بالكوميديا غير المقصودة، ولكنها كانت تظهر تلقائيًا من المواقف المختلفة في المسلسل.

وأضاف "شاهين" خلال لقائه مع برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية "ON"، أن مهمة شخصيته في المسلسل كانت البحث وراء الشخص الذي قتل شقيقه، ولكن بشخصيته الخاصة، والتي نالت إعجاب الجمهور خلال الموسم الرمضاني.

وأشار "شاهين" إلى أن طاقم العمل بأكمله لم يقوم بتحضير المشاهد قبل التصوير إلا مرة واحدة فقط، مرجعا الفضل في نجاح مسلسل "لحظة غضب" إلى السيناريو وجميع الفنانين الذين اشتركوا في العمل الدرامي، وأبرزهم الفنانة صبا مبارك.

مسلسل لحظة غضب لحظة غضب منى الشاذلي محمد شاهين معكم أبطال لحظة غضب برنامج منى الشاذلي صبا مبارك

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