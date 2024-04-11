الخميس 11 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

روسيا: لا جدوى من اجتماع سويسرا بشأن أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

ذكرت السفارة الروسية في برن، أمس الأربعاء، أن الاجتماع الذي تستضيفه سويسرا بشأن أوكرانيا والمقرر عقده في (بورجنستوك) خلال يونيو القادم، سيكون عديم الجدوى دون مشاركة روسيا.

وأفادت السفارة - في تعليق على قرار سويسرا استضافة المؤتمر - "من المرجح أن يؤدي الاجتماع في بورجنستوك، دون حضور روسيا، إلى جولة أخرى من المشاورات العقيمة التي لن تتمكن من تحقيق أي نتائج ملموسة".

وأضافت: "من خلال تنظيم حدث من الواضح أنه لا يحمل أي وعد بتسوية حقيقية للصراع، أظهرت حكومة الاتحاد مرة أخرى أنها مستعدة لأخذ الموقف الأوكراني فقط في الاعتبار".

وبحسب السفارة - وفقا لوكالة تاس الروسية - فإن سويسرا لم تدعو روسيا لحضور المؤتمر.

وكانت الرئيسة الفيدرالية للاتحاد السويسري فيولا أمهيرد قد أعلنت، أمس الأربعاء، أن بلادها ستستضيف مؤتمرًا رفيع المستوى للسلام في أوكرانيا في منتصف شهر يونيو المقبل بدون مشاركة روسيا.

وقالت أمهيرد - في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا لوكال" في نسختها السويسرية الصادرة باللغة الإنجليزية - إن المؤتمر سيعقد في منتجع بورجنستوك بالقرب من مدينة لوزيرن بوسط البلاد يومي 15 و16 يونيو المقبل، مؤكدة أن المؤتمر ما هو إلا "خطوة أولى في عملية إرساء سلام دائم في أوكرانيا".

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

عاجل.. إيران تعلن تعليق الملاحة الجوية فوق طهران

ياسر جلال يكشف رأيه فى برامج المقالب: لا أحب الظهور مع رامز

أول تعليق من إسماعيل هنية على نبأ استشهاد أولاده وأحفاده بقطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

ماجد حبته

مقال الرئيسين والملك

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلى والزمالك بالدورى

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

صور

المصريون.. صُنّاع البهجة

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر فى مدينة الخانكة

صلاة عيد الفطر من العياط

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا

مهمة مروعة.. البدء فى دفن الرفات المجهولة بمحيط مستشفى الشفاء بغزة

الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في اليوم 187 للعدوان على غزة