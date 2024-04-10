مع بداية أول يوم عيد الفطر المبارك 2024 يحرص المقاولون على معرفة سعر حديد التسليح اليوم في الأسواق المصرية والمصانع عبر جوجل، حيث استقرت أسعار حديد التسليح اليوم في الأسواق المحلية، وهذه تكون قائمة بالأسعار، وسيضاف لسعر المصنع نحو مبلغ 1000 - 2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل، على أسعار الحديد لكي يصل إلى المستهلك.

سعر حديد التسليح اليوم في الأسواق المصرية والمصانع

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 10- 4- 2024.

سعر الحديد اليوم الأربعاء

سجل سعر حديد تسليح شركة عز اليوم الأربعاء قيمة 46000 جنيه للطن، وبشاي وصل حوالي قيمة 45000 جنيه للطن، والسويس للصلب مبلغ 43000 جنيه للطن الواحد.

وحقق سعر الحديد بشركة الجارحي مستوى سعري 43000 جنيه للطن الواحد، والداخلية مبلغ 46000 جنيه للطن، والجيوشي قيمة 42000 جنيه للطن، والمراكبي 43000 جنيه للطن، وعطية بقيمة 42500 جنيه للطن الواحد.

بينما بلغ أسعار الحديد في شركة المصريين مبلغ 45000 جنيه للطن، والكومي 42000 جنيه للطن، والعشري 41000 جنيه للطن الواحد، ومصر ستيل 42000 جنيه للطن، وبيانكو قيمة 41000 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء بالأسواق

سجل سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم الأربعاء 10 أبريل 2024: قيمة 2272.73 جنيه، وستكون بتراجع 80 جنيها.

بينما بلغ سعر أسمنت المسلح اليوم 2050 جنيهًا في الطن الواحد، كما بلغ سعر أسمنت النصر قيمة 2010 جنيهات للطن الواحد، وأسمنت جنوب الوادي وصل قيمة 1970 جنيهًا، وأسمنت العسكري بلغ حوالي 1960 جنيهًا، وأسمنت السهم قيمة 1950 جنيهًا.

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وسجل أسمنت السويدي مبلغ 2160 جنيهًا في الطن، وسجل أسمنت السويس قيمة 1990 جنيهًا في الطن الواحد، ووصل سعر أسمنت حلوان 2170 جنيهًا بالطن الواحد، وأسمنت المخصوص بلغ 2100 جنيه.

وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط من قيمة 1280 إلى 1440 جنيهًا، بينما سجل الأسمنت المقاوم ما بين 2150 و2370 جنيهًا، والأسمنت الأبيض من مبلغ 3500 إلى 3600 جنيه.