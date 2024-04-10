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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

حرب شوراع "ليلة العيد" بالأسلحة النارية في المنيا.. 13 متهما في قبضة الشرطة

آرشيفية
آرشيفية

تحفظت  الأجهزة الأمنية في المنيا، اليوم الأربعاء، على 13 متهما في واقعة تبادل إطلاق أعيرة نارية (خرطوش)، بين عائلتين ليلة عيد الفطر المبارك، بإحدى قري مركز مغاغة، ما تسبب في إصابة 10 أشخاص.

وفرضت قوات الأمن بمركز شرطة مغاغة، كردونا أمنيا علي القرية تحسبا لتجدد المصادمات بين الجانبين.

البداية بتلقي مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بإطلاق أعيرة نارية بين عائلتين بإحدى قرى مركز مغاغة.

انتقلت سيارات الشرطة والإسعاف، حيث تبين وقوع مشاجرة تطورت إلى معركة بالأسلحة النارية (خرطوش)، بين عائلتين بإحدى قري مركز مغاغة، بسبب (خلافات بين الأطفال).

أسفر  الحادث عن إصابة 10 مواطنين بطلق خرطوش، وتم نقل المصابين إلى مستشفي مغاغة المركزي لتلقي العلاج.

وقررت أجهزة الأمن التحفظ على المصابين، وإلقاء القبض على عدد من المتهمين من الجانبين، والأسلحة المستخدمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية 13 متهما اطلاق اعيرة نارية عيد الفطر المبارك

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