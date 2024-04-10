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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"أنتونوف": الولايات المتحدة خططت لإنهاء صادرات الطاقة الروسية

الطاقة الروسية
الطاقة الروسية

أكد السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف، أمس الثلاثاء أن الإدارة الأمريكية كانت تخطط لإنهاء الصادرات الروسية من موارد الطاقة، بما في ذلك الغاز الطبيعي.

وأشار السفير الروسي في الولايات المتحدة، إلى أنه لتحقيق هذا الغرض، فرضت واشنطن عقوبات لا حصر لها ضد روسيا، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأضاف أنتونوف: "لهذا السبب فإن التصريحات الحالية للمسؤولين المحليين يمكن التنبؤ بها وتتبع الخط الاستراتيجي لواشنطن الرسمية".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الولايات المتحدة تستخدم النفط باستمرار كسلاح.

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