جفارديول: سعيد بهدفى الأول وخاصًة أمام الريال.. المباراة كانت رائعة
أعرب جوسكو جفارديول مدافع مانشستر سيتي، عن سعادته بأول أهدافه مع الفريق بعد التعادل مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.
وقال جفارديول في تصريحات ما بعد اللقاء: “يا لها من مباراة! المرة الأولى التي ألعب فيها هنا في هذا الملعب، أجواء مذهلة وبالطبع نحن نتقبل النتيجة ونتطلع إلى المباراة الجديدة على أرضنا”.
وتابع: “الأمر بسيط؛ أنت تتحكم في الكرة، وهو ما نفعله بشكل أفضل وهذا كل شيء حاول الاحتفاظ بها، وكن خطيرًا".
وأكمل: ""سعيد حقًا بهدفي الأول مع مانشستر سيتي، خاصة ضد خصم عظيم. لذا أنا سعيد".
تشكيل مانشستر سيتي.. دي بروين بديلًا وهالاند يقود الهجوم أمام ريال مدريد
حراسة المرمى: أورتيجا
خط الدفاع: أكانجي، ستونز، دياز، جفارديول
خط الوسط: رودريجو، كوفاسيتش، فودين
خط الهجوم: سيلفا، هالاند، جريليش
تشكيل ريال مدريد.. بيلينجهام يقود القوة الضاربة أمام مانشستر سيتي
حراسة المرمى: لونين
خط الدفاع: كارفخال، روديجير، تشواميني، ميندي
خط الوسط: كروس، فالفيردي، كامافينجا، بيلينجهام
خط الهجوم: فينيسيوس، رودريجو