تشكيل ريال مدريد.. بيلينجهام يقود القوة الضاربة أمام مانشستر سيتى

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره مانشستر سيتي في قمة ذهاب مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

ودفع أنشيلوتي بالقوة الضاربة في لقاء اليوم، حيث يقود الهجوم الثلاثي فينيسيوس جونيور، جود بيلينجهام ورودريجو.

تشكيل ريال مدريد.. بيلينجهام يقود القوة الضاربة أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: كارفخال، روديجير، تشواميني، ميندي

خط الوسط: كروس، فالفيردي، كامافينجا، بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس، رودريجو

ريال مدريد يتحدى مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

وتترقب الجماهير النهائي المبكر بين ناديي ريال مدريد ومانشستر سيتي، في ظل الندّية والشراسة بين الفريقين، لخطف بطاقة التأهل للدور التالي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، من أجل حسم التأهل للدور نصف النهائي من دوري الأبطال، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويخوض فريق ريال مدريد مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على أتلتيك بلباو بثنائية دون رد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ويحمل فريق ريال مدريد الرقم القياسي في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، برصيد 14 لقبًا.

في المقابل، يرغب فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، في تحقيق نتيجة إيجابية أيضًا، في محاولة لخطف بطاقة التأهل للدور التالي بشكل مبكر، من أجل الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا، قبل خوض لقاء الإياب على ملعب "الاتحاد".

وكان فريق مانشستر سيتي قد توّج بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه في الموسم الماضي 2022/ 2023.

ويدخل فريق مانشستر سيتي هذا اللقاء وسط معنويات متذبذبة، رغم أنه حقق فوزًا ثمينًا على كريستال بالاس بنتيجة 4-2، ولكنه يصارع على لقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول وأرسنال.