محافظ سوهاج يتابع استعدادات مديرية التموين لاستقبال عيد الفطر

تابع اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، استعدادات مديرية التموين لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات لتوفير الخدمات والسلع الأساسية اللازمة للمواطنين خلال أيام العيد.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بشأن المتابعة المستمرة والعمل على توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات.

من جانبه، أوضح محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن المديرية استعدت بالتنسيق مع الوزارة وشركة مصر لتجارة الجملة، لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال توفير أرصدة من السلع التموينية التي تصرف على البطاقات التموينية وخاصة "السكرـ الزيت ـ الأرز"، وكفاية المخزون من الأرصدة، والأرصدة كل يوم.

وأكد إبراهيم، على التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة لتوفير احتياجات المحافظة من السلع الغذائية واللحوم والدواجن المبردة والمجمدة بكل فروعها بمراكز المحافظة، خلال عيد الفطر المبارك، منها توفير عدد 270 طن سكر حر، و54 طن أرز معبأ، و16000 كرتونة زيت، كما يوجد بفروع الشركة المصرية بسكويت العيد بأنواعه المختلفة، كما تقوم بضخ كمية من اللحوم السوادني بسعر 250 جنيها للكيلو، وكميات من الفراخ البرازيلي قدرها 11294 كيلو، كما تم التنسيق مع الجمعية التعاونية الاستهلاكية بسوهاج؛ لتوفير كميات من اللحوم والدواجن والسلع الأساسية استعدادًا للعيد المبارك.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه فيما يتعلق بالمواد البترولية، فقد تم التنسيق مع الإدارات الفرعية بالمراكز على مستوى دائرة المحافظة، بوضع خطة لإحكام الرقابة والسيطرة على عمليات تداول، المواد البترولية بجميع محطات الوقود، وتكثيف التواجد لمفتشي التموين أثناء تداول المواد البترولية بمحطات الخدمة، وكذلك القيام بحملات مفاجئة على محطات خدمة الوقود لضبط المخالفين.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالمطاحن، سيتم تنفيذ التوجيهات الوزارية في هذا الشأن، وصرف حصة أيام العيد للمخابز مسبقًا، وتوفير الدقيق اللازم لإنتاج الخبز بالمحافظة، لافتا إلى وضع خطة لتوفير الخبز المدعم تتضمن تشغيل المخابز لتوفير الخبز طوال أيام عيد الفطر المبارك.

ولفت وكيل وزارة التموين، إلى أنه في مجال تكثيف الجهود الرقابية والحملات التموينية المشتركة لضبط الأسعار بالأسواق، فقد تم وضع خطة يومية مستمرة لتكثيف الحملات بالتنسيق مع الجهات الرقابية؛ للقيام بحملات تموينية لضبط الأسواق والأسعار، والعمل على توفير السلع الضرورية والأساسية، وعرضها للمستهلك بالمواصفات القياسية، وضمان ملاءمتها وجودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مشيرًا إلى تحرير 2189 محضر تموين متنوعا، خلال شهر.

هذا بالإضافة إلى استعدادات منافذ وزارة الداخلية من خلال 13 منفذ أمان ثابتة على مستوى المحافظة، وعدد 4 معارض ثابتة "كلنا واحد"، واستعدادات القوات المسلحة من خلال 26 منفذ تابع لقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية على مستوى المحافظة، وعدد 9 سيارات متنقلة تابعة للقوات المسلحة تعرض 58 نوعًا.

وقال وكيل وزارة التموين بسوهاج، إنه تم إعداد غرفة عمليات بالمديرية وأخرى فرعية بالإدارات التابعة بالمراكز لمدة 24 ساعة خلال العيد؛ لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على إزالتها فورًا، بالتنسيق مع المحافظة ووزارة التموين.