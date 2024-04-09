الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط شخص يدير كيانًا تعليميًا وهميًا بالمنوفية

ضبط شخص
ضبط شخص

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام "أحد الأشخاص" بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بمنطقة شبين الكوم بالمنوفية للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال منح الدارسين شهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى.

ضبط شخص يدير كيانًا تعليميًا وهميًا بالمنوفية

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته "172 شهادة دراسية منسوبة للأكاديمية- 6 أكلاشيهات- مجموعة من الورق الأبيض الخاص بطباعة الشهادات الدراسية- هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تفيد نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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