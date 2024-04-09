جوميز يقرر الدفع بـ"محمد شحاتة" أساسيا أمام الاتحاد السكندرى.. الخميس

استقر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك على استمرار محمد شحاتة في التشكيل الأساسي خلال مباراة الاتحاد السكندري الخميس المقبل ببطولة الدوري.

وبحسب مصدر داخل نادي الزمالك فإن جوميز أشاد بمستوى شحاتة في مباراة مودرن فيوتشر الأخيرة في إياب الدور ربع النهائي للكونفدرالية الإفريقية.

وشارك شحاتة في التشكيل الأساسي خلال مباراة مودرن فيوتشر لأول مرة بعد غياب طويل منذ لقاء الإسماعيلي في بطولة الدوري واستبداله بعد 30 دقيقة وقتها.

ويرغب جوميز في الاستفادة من الدفعة المعنوية للاعب وظهوره بمستوى مميز في لقاء فيوتشر واستمراره في التشكيل الأساسي للحفاظ على حالة الانسجام بينه وبين نبيل عماد دونجا في وسط الملعب.

وتأهل الزمالك للدور نصف النهائي للكونفدرالية ومواجهة فريق دريمز الغاني بعد تخطي عقبة مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي.

وتعاقد الزمالك مع شحاتة في يناير الماضي من صفوف طلائع الجيش حيث يعتبر من الأعمدة الأساسية في المنتخب الأوليمبي.

وفي سياق آخر، شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت مساء أمس الإثنين على ملعب النادي، تصعيد بعض العناصر الشباب من قطاع الناشئين للمشاركة بالمران، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت التدريبات مشاركة محيي جمعة وأحمد رفاعي لاعبا فريق "2003"، بالإضافة إلى محمد إبراهيم لاعب "2005"، ومحمود الشناوي حارس المرمى "2004"، بجانب محمد السيد لاعب الوسط "2006" الذي يتواجد بشكل دائم مع الفريق الأول.

ويلعب محيي جمعة في مركز الظهير الأيسر، بينما أحمد رفاعي كمدافع، ومحمد إبراهيم يجيد اللعب كظهير أيمن.

وشارك محيي جمعة، وأحمد رفاعي، ومحمد إبراهيم، ومحمد السيد في جميع فقرات المران سواء البدنية أو الفنية، وحرص جوزيه جوميز المدير الفني للفريق وأحمد مجدي المدرب المساعد على منح هولاء اللاعبين العديد من التعليمات الخططية.

على جانب آخر شارك محمود الشناوي حارس المرمى الشاب، في تدريبات الحراس بجانب محمد عواد ومعاذ علاء الدين، تحت قيادة المدرب لويس فيسنتي.