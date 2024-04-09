الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"مكسب سريع أم رهان مزيف".. القصة الكاملة لوفاة شاب أدمن "المقامرة أون لاين"

قمار
قمار

«قمار أون لاين».. عندما يخطو الإنسان في طريق الشر والفساد يخسر حياته ويفقدها وهذا ما حدث لأحد الشباب في منطقة عين شمس عندما أدمن لعب المقامرة حيث خسر أمواله ونفسه في سبيل الفوز بالرهان المزعوم.

تفاصيل الحادث

البداية عندما تعرف شاب على عدد من أصدقاء السوء الذين أرشدوه لطريق الهلاك الذي خسر حياته من أجله، حيث تحولت حياته من الحياة الطبيعية والأسرة المستقرة إلى الانهيار وكان أول تلك النهاية هو لعب القمار الذي تعلمه الشاب واحترف فيه فأصبح لا يفوت يوما بدون تجريب حظه في تلك الألعاب.

مقامرة على الانترنت

وتطور الأمر من لعب القمار إلى الدخول فيه على طريق الإنترنت وذلك بحجة أن مكسبه سريع فكان يراهن مثلًا على اسم ناد رياضى معين بأنه سيفوز في المباراة بنتيجة معينة وفى حال الفوز يحصل على مبلغ مالى يضاف لحسابه بشكل ما إلكترونيًا وبالفعل دخل في هذا العالم وانغمر فيه.

كل هذه الأمور أدت إلى تشتيت الزوج وجعلته يهمل في عمله ويجلس بالساعات أمام شاشة التليفون حتى هددته الزوجة بترك المنزل والانفصال لإهماله أطفاله وبيته ولكن دون جدوى حتى بالفعل نفذت تهديدها وتركت المنزل منذ 5 أشهر.

وانقطعت علاقتها به تمامًا وهذا مهد له الطريق لإدمان القمار أكثر فخسر كل أمواله في هذه الألعاب والمقامرات، حتى تفاجأت الزوجة بأنه فقد حياته بسبب خسارة جميع أمواله إلى جانب الديون التي بدأت تلاحقه.

تفاصيل بلاغ قسم شرطة عين شمس

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من ربة منزل يفيد العثور على جثة زوجها مشنوقا داخل شقته في عين شمس.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين صحة الواقعة، تم نقل الجثة للمشرحة وصرحت النيابة بسرعة إنهاء إجراءات الدفن وسرعة جمع كافة التحريات حول الواقعة، وسماع أقارب الطرفين لمعرفة ملابسات الواقعة، وصرحت النيابة بسرعة الانتهاء من تقرير الطب الشرعى وإنهاء إجراءات الدفن.

تفاصيل الحادث قمار أون لاين مقامرة على الانترنت مكسب

مواد متعلقة

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

الأكثر قراءة

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

سيدة تنصب على جارها وتستولى على أمواله فى المنيا

اهتزت شباكه 6 مرات فى مباراتين.. لماذا يتلقى الأهلى أهدافًا من أخطاء دفاعية ساذجة؟

تحديث لحظي سعر الذهب اليوم 30 رمضان 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار

اجمل ما قيل في التهنئة بعيد الفطر 2024.. للاحباب والاقارب والاصدقاء

"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

محمد رفعت

رحمي.. !

وائل لطفي

حلويات رمضان

إبراهيم داود

وداع حازم المستكاوى صديقى النحات

محمود خليل

رمضان «ودخان البنا»

ماجد حبته

نيكاراجوا.. إسرائيل وألمانيا

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

صور

كحك العيد

مباراة تعادل الأهلى وإنبى فى الدورى

كحك العيد.. متعة المصريين

محطة تل أبيب

المزيد

1.4 مليار دولار تبرعات مقدمة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

العدوان الإسرائيلي على غزة.. حصيلة 186 يوما من الحرب

"لم يعد هناك حياة".. سكان خان يونس يعودون لأحياءهم الممزقة بالكامل