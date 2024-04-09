"مكسب سريع أم رهان مزيف".. القصة الكاملة لوفاة شاب أدمن "المقامرة أون لاين"

«قمار أون لاين».. عندما يخطو الإنسان في طريق الشر والفساد يخسر حياته ويفقدها وهذا ما حدث لأحد الشباب في منطقة عين شمس عندما أدمن لعب المقامرة حيث خسر أمواله ونفسه في سبيل الفوز بالرهان المزعوم.

تفاصيل الحادث

البداية عندما تعرف شاب على عدد من أصدقاء السوء الذين أرشدوه لطريق الهلاك الذي خسر حياته من أجله، حيث تحولت حياته من الحياة الطبيعية والأسرة المستقرة إلى الانهيار وكان أول تلك النهاية هو لعب القمار الذي تعلمه الشاب واحترف فيه فأصبح لا يفوت يوما بدون تجريب حظه في تلك الألعاب.

مقامرة على الانترنت

وتطور الأمر من لعب القمار إلى الدخول فيه على طريق الإنترنت وذلك بحجة أن مكسبه سريع فكان يراهن مثلًا على اسم ناد رياضى معين بأنه سيفوز في المباراة بنتيجة معينة وفى حال الفوز يحصل على مبلغ مالى يضاف لحسابه بشكل ما إلكترونيًا وبالفعل دخل في هذا العالم وانغمر فيه.

كل هذه الأمور أدت إلى تشتيت الزوج وجعلته يهمل في عمله ويجلس بالساعات أمام شاشة التليفون حتى هددته الزوجة بترك المنزل والانفصال لإهماله أطفاله وبيته ولكن دون جدوى حتى بالفعل نفذت تهديدها وتركت المنزل منذ 5 أشهر.

وانقطعت علاقتها به تمامًا وهذا مهد له الطريق لإدمان القمار أكثر فخسر كل أمواله في هذه الألعاب والمقامرات، حتى تفاجأت الزوجة بأنه فقد حياته بسبب خسارة جميع أمواله إلى جانب الديون التي بدأت تلاحقه.

تفاصيل بلاغ قسم شرطة عين شمس

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من ربة منزل يفيد العثور على جثة زوجها مشنوقا داخل شقته في عين شمس.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين صحة الواقعة، تم نقل الجثة للمشرحة وصرحت النيابة بسرعة إنهاء إجراءات الدفن وسرعة جمع كافة التحريات حول الواقعة، وسماع أقارب الطرفين لمعرفة ملابسات الواقعة، وصرحت النيابة بسرعة الانتهاء من تقرير الطب الشرعى وإنهاء إجراءات الدفن.