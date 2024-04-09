شنت الأجهزة الأمنية حملات مرورية مكثفة، تمكنت من خلالها من تحرير 1364 مخالفة لقائدي السيارات لعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك خلال 24 ساعة، على مستوى الجمهورية.

تحرير 1364 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكترونى

كانت وزارة الداخلية قد منحت مالكي المركبات مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني لعدة فترات متلاحقة، وناشدتهم سرعة التوجه لوحدات المرور التابعة لهم لتركيب الملصق، ومدت الوزارة ساعات العمل داخل وحدات المرور تفعيلا لذلك.

كانت الإدارة العامة للمرور قد نشرت العديد من الخدمات والتمركزات المرورية بمختلف الطرق والمحـاور السريعة، على مستوى الجمهورية، فضلًا عن القيام بحملات مكثفة لمتابعة التزام قائدى السيارات بقوانين وآداب المرور، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.