الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

انطلاق قافلة الخير من بنك القاهرة لتقديم مساعداتها لـ55 ألف مستفيد بالمحافظات

بنك القاهرة
بنك القاهرة

انطلقت قافلة الخير من بنك القاهرة، في عامها الثاني عشر على التوالي لتقدم مساعداتها الغذائية لـ 55 ألف مستفيد، استكمالًا لسلسلة المبادرات المجتمعية والتي اعتاد أن يطلقها بنك القاهرة كل عام خلال شهر رمضان المبارك.

وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، "تنطلق قافلة الخير من بنك القاهرة كعادتنا كل عام خلال شهر رمضان المبارك لتقديم المساندة والدعم للأسر المستحقة، حيث توفر القافلة مستلزمات غذائية تكفى احتياجات الأسر المستحقة خلال الشهر الكريم، وتجوب القافلة كافة محافظات الجمهورية وخاصة جنوب الصعيد ومنها محافظات قنا، الأقصر وأسوان.

فيما أوضحت هايدى النحاس رئيس قطاع إتصالات المؤسسة والإستدامة والتمويل المستدام ببنك القاهرة: " أصبحت قوافل الخير تمثل بعدًا محورًا هامًا ضمن جهود البنك فى مجال العمل المجتمعى لمساندة المستحقين بالقرى والنجوع فى كافة المحافظات، مشيرة إلى أن القافلة لهذا العام تأتى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومؤسسة صناع الخير".

كما يشارك البنك خلال شهر رمضان فى رعاية مبادرة "المنفذ 2024- كل يوم حكاية"، والتى تستهدف إعداد 50 ألف كرتونة مواد غذائية، يتم توزيعها على المناطق والأسر الأكثر احتياجًا في نحو 20 محافظة، فضلًا عن تجديد 50 مطبخ بمحافظة الفيوم على أن يتضمن ذلك تجهيزه بكافة المستلزمات وذلك بالتعاون مع مؤسسة بداية. 

هذا ويشارك موظفى بنك القاهرة فى تعبئة كراتين رمضان كإعتياد سنوى وذلك بالتعاون مع الجمعيات الخيرية المتنوعة إيمانًا بأهمية مشاركة العاملين فى الأعمال التطوعية.

انطلقت قافلة الخير بنك القاهرة شهر رمضان المبارك مستلزمات غذائية أسوان الأقصر قنا كرتونة مواد غذائية

مواد متعلقة

بروتوكول تعاون بين بنك القاهرة وجامعة السويس تعزيزًا لأهداف الشمول المالى

الأكثر قراءة

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

المشدد لمستشار وزير التموين وآخرين لارتكابهم جرائم حجب السلع التموينية والرشوة

انتشال جثة رابعة من ضحايا سقوط ميكروباص من أعلى معدية في بني سويف

اجمل ما قيل في التهنئة بعيد الفطر 2024.. للاحباب والاقارب والاصدقاء

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 وموعد صلاة عيد العيد

أحدث رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024.. "أعاده الله عليكم باليُمن والبركات"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

محمد رفعت

رحمي.. !

وائل لطفي

حلويات رمضان

إبراهيم داود

وداع حازم المستكاوى صديقى النحات

محمود خليل

رمضان «ودخان البنا»

ماجد حبته

نيكاراجوا.. إسرائيل وألمانيا

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

صور

كحك العيد

مباراة تعادل الأهلى وإنبى فى الدورى

كحك العيد.. متعة المصريين

محطة تل أبيب

المزيد

1.4 مليار دولار تبرعات مقدمة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

العدوان الإسرائيلي على غزة.. حصيلة 186 يوما من الحرب

"لم يعد هناك حياة".. سكان خان يونس يعودون لأحياءهم الممزقة بالكامل