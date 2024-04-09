الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

روسيا: يجب حرمان أوكرانيا من أى فرصة للهجوم على المنشآت النووية

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية

قالت وزارة الخارجية الروسية، أمس الإثنين، إنه يتعين على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، وفي مقدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حرمان كييف من أي فرصة لمهاجمة المنشآت النووية.

وشددت الوزارة - في بيان عقب الضربات التي شنها نظام كييف على محطة زاباروجيا للطاقة النووية - على أن "أوكرانيا، من خلال أنشطتها الإجرامية، المدعومة من الولايات المتحدة وأقمارها الغربية، توضح في الواقع أنها شرعت في السير على طريق الإرهاب النووي"، وفقًا لوكالة تاس الروسية.

وأضافت: "مهمة المجتمع الدولي، وكذلك المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هي حرمان كييف من فرصة تنفيذ هجمات إرهابية ضد المنشآت النووية".

ومضت تقول: "نتوقع من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي ردًا عامًا وصادقًا وشاملًا، كل من يساهم في إخفاء دور الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وحاشيته وقيادة الجيش الأوكراني والخدمات الخاصة الأوكرانية في الهجمات على المنشأة النووية الروسية يتصرفون كشركاء لهم".

وشددت في بيانها على أن "المسؤولية عن الضربات على محطة زاباروجيا، وكذلك عن عواقبها المحتملة، تقع أيضًا بشكل مباشر على قيادة تلك الدول التي تزود نظام كييف بالأسلحة والاستخبارات، وتزوده بالموارد المالية، وتدرب القوات الأوكرانية وتوفر المعلومات لدعم الجرائم الأوكرانية".

وأكدت أيضًا على أن موسكو تفعل كل ما هو ضروري لضمان سلامة محطة زاباروجيا وفقًا للتشريعات الوطنية والالتزامات القانونية الدولية.

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