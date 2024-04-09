روسيا تحذر من مواجهة مباشرة مع "الناتو" بسبب حرب أوكرانيا

حذّر الدبلوماسي الروسي ورئيس القسم الثاني لرابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية في موسكو، أليكسي بوليشوك، من أن إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا سوف "يضاعف" من مخاطر حدوث مواجهة مسلحة مباشرة بين حلف شمال الأطلنطي "الناتو" وروسيا.

وقال بوليشوك، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم، "إننا لا نريد وقوع مثل هذا الحدث ونأمل أن يسود العقل وغريزة الحفاظ على الذات في الغرب في نهاية المطاف".

وشدد الدبلوماسي الروسي على أنه "على الرغم من محاولات بعض دول الناتو استخدام الحلف كأداة للمواجهة مع روسيا، فإن قيادتها، انطلاقًا من التصريحات، تتفهم التهديدات المحتملة لتورط الكتلة في الصراع الأوكراني، وتحاول الحفاظ على موقفها".